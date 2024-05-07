晉港兩地深度合作新篇！香港山西文化交流中心揭牌成立

香港2024年5月7日 /美通社/ -- 5月6日，山西省海外聯誼會、山西省大同市政府主辦的「新質渾源 數智賦能——山西恆山黃芪數字化升級發佈會暨【晉港通】產業發展大會」於香港隆重舉辦，本次慶典由鳳凰衛視主持人安東主持進行。山西省委統戰部副部長郭延斌先生，大同市人民政府副市長孟維君先生，香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百里先生，中聯辦經濟部貿易處處長劉斌先生，港區山西省政協常委、召集人蔡志忠先生，港區山西省政協委員、台州同鄉會會長、金紫荊女企業家協會主席詹嘉莉女士，港區山西省政協特邀委員、海晉會會長、「晉港通」發起人朱喆煜女士，全國人大代表黃冰芬女士，港區全國政協委員、立法會議員、自由黨副主席李鎮強先生，港區全國政協委員、香港浙江聯合會會長詹洪良先生出席活動現場並擔任主禮嘉賓，與政商學界翹楚探討交流產業發展新機遇，推動晉港兩地協同發展。活動最後，在眾人見證下，香港山西文化交流中心正式揭牌。

「晉港通」作為晉港文化推廣交流官方平台，由山西省海聯會特別指導和支持、海晉會牽頭打造，在中聯辦、山西省統戰部領導的見證下成立，旨在弘揚中華傳統文化、賡續中華文脈，將山西的各類優質特色文化推廣至港澳及海外。同時，為兩地青年和企業提供交流與合作的新機遇，讓山西故事將中華文化傳遞至港澳青年，促進兩地青年文化交流相互融合，日益緊密，從而將晉商文化、中國文化傳播到港澳，走向全世界。

大會現場，山西省統戰部副部長郭延斌在致辭時表示，山西省上下正在深入學習貫徹習近平總書記在新時代推動中部地區崛起座談會上的重要講話精神和對山西工作的重要講話重要指示精神，牢牢把握山西在服務和融入新發展格局中的戰略定位，堅定扛牢資源型經濟轉型發展、能源革命綜合改革試點等重大使命任務，因地制宜發展新質生產力，著力推動高質量發展，奮力譜寫中國式現代化山西篇章。

港區山西省政協特邀委員、海晉會會長、「晉港通」發起人朱喆煜女士分享了「晉港通」在促進晉港文化和經濟交流方面的多項成果，並展望了未來發展的宏偉藍圖。朱委員表示，晉港通已成⽴近一年的時間，已經成為兩地⽂化交流與合作的重要平台，為推動中華⽂化走向世界、增進世界對中華文化的瞭解和認同發揮重要作用。十八大以來，習近平總書記四次蒞臨山西並作出重要指示，在過去一年中，晉港通立足山西，扎根香港，積極響應國家資源型經濟轉型的號召，促進香港、山西的文化機構和企業建立了廣泛的聯繫和合作，共同探索文化產業發展的新路徑，為兩地文化的繁榮和發展做出了積極的貢獻，期待未來晉港兩地能夠開展更多的活動與交流，共同推動經濟、文化、科技等多領域的合作與發展。

秉承著「晉善晉美」的理念，「晉港通」自成立以來便大力推動山西香港兩地貿易經濟合作與發展，促進山西與香港的文化和經濟融合。為進一步促進兩地產業融合發展、為山西的品牌和企業出海構築橋樑，在「晉港通」一週年之際，香港山西文化交流中心正式成立。大會現場，在眾人的見證下，香港山西文化交流中心隆重揭牌，這是「晉港通」推動山西與香港文化和經濟交流的重要戰略步驟，亦是「晉港通」推動山西特色產業現代化和國際化進程的重要一環。活動現場還同步舉行了數字恆山黃芪發佈儀式。

此次大會不僅是山西中醫藥產業數字化成果的展示窗口，更是晉港兩地在相關產業深度合作與交流的重要契機，對於促進雙方在中醫藥、大健康以及文化旅遊領域的共同發展具有深遠影響，加深了晉港兩地交流合作的同時，也展示了山西省加快融入新發展格局的行動與決心。在「晉港通」的全力推動下，山西與香港將進一步加強合作，共同促進區域經濟的繁榮與特色產業的可持續發展，攜手擘畫未來新篇章。

【關於晉港通】

「晉港通」，由山西海聯會擔任特別指導和支持機構、海晉會牽頭打造的晉港文化推廣交流平台。秉承「晉善晉美」的優良傳統，在新消費時代大背景下，將山西的各類優質特色產品推廣至香港、澳門消費者，為港澳及其他境外地區的山西遊子送上家鄉的「鄉味」，同時也為山西的品牌和企業「出海」搭建一座橋樑。「晉港通」致力於推動山西、香港兩地在文化方面的合作發展，將晉商文化和精神傳播到港澳，走向全世界。

SOURCE 晉港通