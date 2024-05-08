學生創新倡議以改善使用城市綠地空間

「在當今匆忙、快節奏的環境中，綠色空間比以往任何時候都更加重要，它是放鬆或社交互動的必要休憩場所和場所。」臺灣董事總經理劉欣向先生表示。 「對於志工導師們投入的熱情和中山學子們展現的韌性和堅持，我深受感動。這不僅是跨世代交流更是成功的協作，並為身旁的社區帶來更多發展的可能性。在奧的斯，我們很自豪能夠盡自己的一份力量來支持這些學生進行創造性思考，同時改善我們的未來世界。」

中山女高張云棻校長表示:「中山女高持續推動「人文關懷」與「科技創新」，我鼓勵學子們能勇敢築夢，挑戰自我。我見證了學子們在這段Made to Move Communities的旅程中成長茁壯，並引以為傲。」



臺灣臺北市立中山女中提出的解決方案

學生團隊設計了一個穿戴式眼鏡中的探測器的概念，該探測器可與智慧型手機配對，在使用者前往綠地時能提前預警用戶路上所遇到障礙物。學子們並發起Let's Greennect的社區活動，在地球日當天攜手臺灣奧的斯志工、珍古德協會及臺大國際學院多樣性碩士學程一起與視障朋友們認識綠地。 更多中山參賽影片，請點擊影片。

自2020年以來，這項一年一度的全球學生競賽吸引了數百名奧的斯同仁擔任超過 750 名學生的導師，針對社會上一些最關鍵的行動挑戰議題並提出行動解決方案。該計劃還推動奧的斯的三個 ESG 目標並持續推進：透過 STEM 和職業培訓影響全球 15,000 名學生，將 50% 的捐款用於 STEM 項目，並在 2030 年之前投入 500,000 小時的同事志工時數。

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關於奧的斯

奧的斯讓人們能夠自由地聯繫並在更高、更快、更智能的世界中茁壯成長。身為電梯和電扶梯製造、安裝和維修服務的全球領導者，我們每天運送 23 億人次，並在全球擁有約 230 萬個客用裝置——業界最大的維修服務版圖。您會在世界上最具代表性的建築、住宅和商業建築、交通樞紐以及人們出行的任何地方找到我們。奧的斯總部位於美國康乃狄克州，擁有 71,000 名員工，其中包括 42,000 名現場專業人員，全部致力於滿足 200 多個國家和地區的客戶和乘客的多樣化需求。更多訊息，請瀏覽 www.otis.com 並在 Instagram 和 Facebook @OtisElevatorCo 上關注我們。

SOURCE 台灣奧的斯電梯股份有限公司