潘渡金融集團獲得首輪數千萬港幣戰略性股權投資

Longling Capital領投，攜手共創千億級合規數字資產市場

香港2024年5月8日 /美通社/ -- 潘渡金融集團宣布（以下簡稱「潘渡金融集團」或「公司」），公司獲得隆領投資領投的數千萬港幣戰略股權投資。

潘渡金融集團表示，本次戰略合作印證著公司發展歷程中的一個重要里程碑，公司計劃將新注入的資金用於關鍵增長領域，包括市場擴張、創新產品開發、關鍵人才引進以及技術升級，旨在透過這些戰略舉措加速佈局屬於虛擬資產領域的時代機遇。目前集團旗下資管規模已達五億美金。

身為數字資管領域的先鋒，潘渡金融集團旗下子公司潘渡資產2022年在蘇黎世設立總部並在瑞交所發行了Pando 6現貨虛擬資產基金（比特幣/以太幣現貨ETPs）；潘渡金融集團另一旗下子公司潘渡有限公司在香港獲得了由證監會頒發第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）和第9類（提供資產管理）牌照以及公募基金資質，獲批准管理投資超過10%於虛擬資產的投資組合併發行了數支優秀績效主動管理ETF產品。透過在此領域深度戰略佈局，公司累積了豐富的數位資產配置和合規方面的經驗，並致力於提供多元化的投資解決方案，透過持續的創新承諾，吸引了眾多尋求在動態變化的投資領域中把握機會的投資者。

在政策層面，香港政府已明確公開表示促進虛擬資產生態系統進一步發展。隨著全球主要的加密貨幣參與者紛紛在香港設立全球總部，潘渡金融集團堅信香港將逐步演變為充滿活力的虛擬資產中心。展望未來，在政策支持和市場前景雙重驅動下，潘渡金融集團將利用其在行業中的領先地位，推動虛擬資產產業的高質量發展，並為全球虛擬資產行業的繁榮貢獻中國智慧和力量。

Website: www.pandofinance.com.hk

SOURCE 潘渡金融集團