大象汽車將在加拿大銷售、建廠，已簽署合作備忘錄

大象汽車北美公司與加拿大最大的上裝廠及經銷商ITD工業公司簽署加拿大獨家經銷合作備忘錄。

雙方將探索在加拿大市場提供組裝製造服務的合資企業。

香港2024年5月8日 /美通社/ -- 5月8日，全球領先的創新型新能源商用車企業大象汽車ZO Motors北美公司與ITD工業公司已簽署了一份諒解備忘錄（MOU），根據該備忘錄，ITD工業將成為大象汽車在加拿大的獨家經銷商，負責銷售其零排放的電池電動和氫燃料電池電動商用車產品，旨在成為該地區新能源車輛的頂級供應商。

在加拿大，零排放工作卡車市場正在迅速發展。借助創新的電池電動及氫燃料電池電動技術，大象汽車的產品將為運營商提供新的、成本效益高的選擇。

作為北美最大的商用運輸設備製造商之一及加拿大零排放商用車輛的經銷商，ITD工業為該國最大的車隊提供零排放設備解決方案，包括充電和氫燃料加注基礎設施，以及在加拿大部署大象卡車產品前後的全方位支持服務。

雙方將探索在加拿大市場提供組裝製造服務的合資企業。

關於 ITD 工業

ITD工業是加拿大領先的商用設備製造商、零排放卡車分銷商和技術企業。公司擁有豐富的創新產品開發歷史、富有激情與多樣性的團隊，以及對客戶及服務社區成功的深厚承諾。ITD工業在智能掛車技術、高壓氫氣儲存掛車和移動加油設備上的戰略投資，將助力客戶實現向更清潔、 更可持續的未來的轉變。

關於大象汽車ZO Motors

大象汽車是源自日本的全球創新新能源商用車領軍企業，是香港主板上市公司大象未來集團【港股股份代號02309】的全資子公司，主要從事智能新能源商用車的研發、製造和銷售。大象汽車旗下的商用車主要面向海外市場銷售，並於今年內陸續登陸日本、美國、南美、東南亞、中東等市場。

大象汽車ZO Motors官方網站

https://zo-motors.com

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SOURCE 大象汽車