上海數據交易所受邀參加巴塞爾峰會

11 5月, 2024, 14:08 CST
瑞士巴塞爾2024年5月11日 /美通社/ -- 5月6日至8日，2024國際清算銀行創新峰會在瑞士巴塞爾舉行，圍繞「引領快速創新」的主題，探討技術創新的加速發展如何為金融機構和中央銀行帶來更多機遇，以及中央銀行如何應對技術創新帶來的風險。本屆峰會匯聚了全球政策制定者、金融和技術領域企業家以及學術界人士，包括法國央行、印度儲備銀行、德意志聯邦銀行、意大利央行、瑞士央行、摩根大通、花旗、瑞銀、匯豐銀行、倫敦證券交易所等金融機構高管代表，以及來自劍橋大學等高校學者。上海數據交易所受邀出席峰會，並參加5月8日的「代幣化」技術圓桌分組會議，與國際清算銀行創新中心負責人、美國聯邦儲備理事會、紐約聯儲銀行創新中心、中國人民銀行專家等嘉賓一同探討數據資產金融化和「代幣化」的探索與實踐。
國際清算銀行總經理阿古斯丁•卡斯滕斯（Agustín Carstens）在峰會上致辭時表示，中央銀行有責任支持發展與未來趨勢相適應的金融體系。一是通過小步快跑的方式，對現有金融體系和基礎設施進行調整和改進。二是敢於大步跨越，從根本上重新思考金融體系，促進全新架構的發展。比如，「代幣化」便是一項對金融體系具有變革潛力的技術，如果使用得當，可以加快金融交易的速度、降低成本並提高效率。
數字經濟和金融科技正日益成為數字化時代全球金融創新和金融競爭的重要方向。中國是首個將數據作為生產要素的國家，並在發展數據要素進程中創新提出了數據資產的概念，首次將滿足條件的企業數據資源計入資產負債表。數據資產作為新型資產標的，可以像傳統金融資產一樣進行質押、出資、轉讓、證券化、通證化。
本屆峰會期間，上海數據交易所分享了數據資產創新應用相關實踐，並與各國金融機構代表一同探討了智能合約、「代幣化」、央行數字貨幣（CBDC）等金融技術創新的發展趨勢。在8日舉行的「代幣化」技術圓桌分組會議上，上海數據交易所總經理助理劉小鈺介紹，上海數據交易所建設DCB（Data－Capital Bridge）基礎設施，作為數據資產信息披露的載體，有效鏈接了銀行和企業，提供了授信過程中的資產登記、資產估值、動態披露、資產處置的關鍵功能，能夠全面、動態、實時、准確地披露數據資產形成與確認、流通與融資的全過程。通過資產登記確定產權，通過場內交易提供估值基礎，通過動態披露保障持續監管，通過資產處置明確資產處置路徑，使得數據要素能夠很好嫁接資本要素，鏈接「代幣化」生態系統和傳統金融生態系統。近半年，上海數據交易所幫助近10家企業共獲得3000多萬貸款， 其中一家企業， 基於場內交易為銀行提供了估值基礎， 從50萬提高到200萬額度。
未來上海數據交易所會建設數據資產交易市場，尤其探索數據資產通證化的可能性，依托區塊鏈、智能合約等關鍵技術將數據資產「代幣化」，幫助企業拓寬融資渠道，獲得一級、二級市場投資者的資金支持，進一步促進數據的加工使用和高價值供應。
SOURCE Shanghai Data Exchange
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