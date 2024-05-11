上海數據交易所受邀參加巴塞爾峰會

數字經濟和金融科技正日益成為數字化時代全球金融創新和金融競爭的重要方向。中國是首個將數據作為生產要素的國家，並在發展數據要素進程中創新提出了數據資產的概念，首次將滿足條件的企業數據資源計入資產負債表。數據資產作為新型資產標的，可以像傳統金融資產一樣進行質押、出資、轉讓、證券化、通證化。

本屆峰會期間，上海數據交易所分享了數據資產創新應用相關實踐，並與各國金融機構代表一同探討了智能合約、「代幣化」、央行數字貨幣（CBDC）等金融技術創新的發展趨勢。在8日舉行的「代幣化」技術圓桌分組會議上，上海數據交易所總經理助理劉小鈺介紹，上海數據交易所建設DCB（Data－Capital Bridge）基礎設施，作為數據資產信息披露的載體，有效鏈接了銀行和企業，提供了授信過程中的資產登記、資產估值、動態披露、資產處置的關鍵功能，能夠全面、動態、實時、准確地披露數據資產形成與確認、流通與融資的全過程。通過資產登記確定產權，通過場內交易提供估值基礎，通過動態披露保障持續監管，通過資產處置明確資產處置路徑，使得數據要素能夠很好嫁接資本要素，鏈接「代幣化」生態系統和傳統金融生態系統。近半年，上海數據交易所幫助近10家企業共獲得3000多萬貸款， 其中一家企業， 基於場內交易為銀行提供了估值基礎， 從50萬提高到200萬額度。

未來上海數據交易所會建設數據資產交易市場，尤其探索數據資產通證化的可能性，依托區塊鏈、智能合約等關鍵技術將數據資產「代幣化」，幫助企業拓寬融資渠道，獲得一級、二級市場投資者的資金支持，進一步促進數據的加工使用和高價值供應。

SOURCE Shanghai Data Exchange