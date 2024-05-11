華為發布全場景智能通信電源解決方案

曼谷2024年5月11日 /美通社/ -- 5月9日，以「綠色站點，智贏未來」為主題的第八屆全球ICT能效峰會在泰國曼谷召開。本次活動上，華為數字能源站點能源領域發布「華為全場景智能通信電源解決方案」，致力於打造滿足運營商「一次部署，十年演進」的卓越電源。

極簡：傳統電源擴容需疊加多套設備，華為智能電源采用全模塊化「樂高式」設計，按需配置，彈性擴容，一套電源即可代替傳統多套電源方案；極致高密，體積僅為傳統電源的50%，易部署；支持多能源輸入和多制式輸出，具有強大的兼容性和高通用性，站點可實現ICT融合供電，發展多元業務。

智能：采用智能空開，用戶可通過軟件自由定義空開容量、空開標簽、空開用途、空開分組；支持用電授權、智能計量、備電切片、遠程電池測試等功能；與傳統電源相比，更加貼合個性化需求，極大提升站點用電管理的靈活度、精確性以及效率。

綠色：整流模塊效率高達98%；系統支持電混、油混、光混3大混合用電方案，達到省電去油的同時，站點綠電比率和可靠性均得以提高；支持負載級碳排放分析管理，助力網絡加速減碳。