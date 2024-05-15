華龍航空機隊規模連續五年居亞太第一

香港2024年5月15日 /美通社/ -- 近日，亞翔航空發布了《2023年亞太地區公務機機隊報告》，截至2023年，亞太地區公務機總數為1,154架。雖然大中華地區仍占據亞太市場最大份額，但中國內地和香港地區已經持續三年下滑，2023年共計減少19架，總數降至326架。

值得關注的是，儘管中國公務機市場整體萎縮，華龍航空（英文為「Sino Jet」）卻展現出強勁的發展態勢，與疲軟的市場環境形成鮮明反差。數據顯示，華龍航空在中國公務機市場的機隊規模連續五年穩居榜首，是亞太地區前五大公務機運營商中唯一實現機隊正增長的中國企業，且與其他競爭者的機隊差距正在逐步擴大，行業龍頭地位進一步夯實。

華龍航空總部位於北京，自2011年成立以來，已發展成為一家提供全方位公務機解決方案的領先企業。其業務範圍涵蓋公務機託管、包機服務、公務機樓運營、高端旅行以及地面保障等多個領域，為客戶提供公務機出行一站式服務。

中國公務機行業自20世紀末起步，在2008年迎來了第一個加速期，到2010年進入高速發展期，市場一度呈現井噴狀態。根據亞翔航空報告顯示，2017年，大中華區公務機市場達到頂峰，機隊規模達506架。自2020年以後，受經濟周期調整及全球疫情影響，中國公務機市場出現下行趨勢。

華龍航空在公務機行業中獨樹一幟，成功穿越多個發展周期，始終保持着蓬勃的發展態勢。自2014年起，華龍航空完成境內外市場的全面整合，並積極拓展包機業務，機隊規模迅速增長，成功躋身至行業前列。在行業遭遇下行壓力時，華龍航空依舊能夠保持穩健增長。自2019年開始，其機隊規模躍居亞太第一，並持續保持至今。

華龍航空的成功，得益於其獨特的市場策略、卓越的服務品質以及對行業趨勢的精準把握。華龍航空將安全作為發展命脈，是中國首家且連續獲得國際公務機安全運行最高標準IS-BAO第三級別認證的企業，代表了領先的安全管理實力。作為國家級高新技術企業，華龍航空致力於通過科技創新來持續提高安全運行水平和質量，成功構建了覆蓋飛機運行全流程的數字化管理系統，不僅顯著提高了飛機運行效率，而且從根本上保障了飛機全生命周期內的安全運行與資產價值。

面對公務機市場的多元化個性需求，華龍航空堅定踐行「伴隨戰略」，以客戶為中心，積極獲取全球主流飛機註冊地的運營和維修資質。該公司通過在中國、新加坡、歐洲等關鍵市場設立辦公室，同時在全球20多個重要城市布局運行基地，建立起全面且高效的全球服務網絡，這一戰略布局不僅提升了服務響應的速度和廣度，更為公司的全球化擴展注入強勁動力。

經過十幾年的穩健發展，華龍航空以強大的市場適應能力實現了機隊規模的持續增長，贏得了客戶的長期信賴，使中國公務機市場煥發活力。華龍航空表示，未來將持續增加在科技與創新方面的投入，以提升安全標準和服務品質為核心目標，為客戶創造更大的長期價值。華龍航空也將積極拓展國際市場，與全球合作夥伴共同推動公務機行業的進步與發展。

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SOURCE 華龍航空