澳娛綜合即將登場《感受澳門嘉年華》香港路展

展位設計在細節上反映澳門的中葡文化特色，並糅合澳娛綜合旗下澳門上葡京綜合度假村及澳門新葡京的建築風格。其牆身圖案參照葡式傳統花磚，地面則仿造澳門特有的葡式碎石路，充分展現澳門獨特的東西方文化交融。作為路氹區最新開業的度假村，上葡京鄰近氹仔客運碼頭，而著名地標新葡京位於澳門半島市中心，回力海立方與外港客運碼頭一橋貫通，旅客可轉乘澳娛綜合免費穿梭巴士往返各個港澳口岸。此外，搭乘港澳快線跨境巴士更可經港珠澳大橋直達澳娛綜合旗下多家酒店及度假村，來往港澳非常便捷。

精彩表演 及活動 助推「旅遊＋體育」

澳娛綜合將聯同澳門武術總會，呈獻由澳門金牌武術運動員示範的武術套路表演。四位曾於亞洲運動會、世界武術錦標賽及成都大運會勇奪金牌的澳門運動員將展示多樣的武術風格，展現澳門培養頂尖武術人才的卓越成就，同時藉此向訪客推介澳娛綜合「武術天下」主題體驗館。該體驗館運用最新科技，提供沉浸式的武術體驗，將虛擬實境與真實動作完美結合，讓訪客能在遊樂中學習到武術的精髓及文化底蘊。

澳娛綜合全力支持多項大型運動賽事，包括將於 6 月 8 日至 10 日在南灣湖水上活動中心舉行的「2024 澳娛綜合澳門國際龍舟賽」。而澳娛綜合長期支持的澳娛綜合德利賽車隊亦將參戰於11月舉行的「澳門格蘭披治大賽車」。車隊在2023年澳門格蘭披治大賽車中奪得F4錦標賽冠亞軍，目前在2024年林寶堅尼Super Trofeo亞洲挑戰賽中處於領先地位。

豐富美食元素 地道特色餐廳

澳娛綜合旗下的餐飲選擇種類繁多，由屢獲殊榮的摘星餐廳，到正宗的澳門及亞洲地道美食，應有盡有，滿足不同的美食愛好者所需。上葡京的高級粵菜食府「御花園」呈獻頂級中菜饗宴，摩登葡式餐廳「味賞」吸引無數明星打卡，「茶樓」的懷舊點心車打造廣式滋味，「自助山」集合環球美饌；位於新葡京的「天巢法國餐廳」是全澳唯一連續16年蟬聯米芝蓮三星最高殊榮的餐廳，米芝蓮二星的「8餐廳」主打精緻點心及名貴新派廣東菜，創意扒房「大廚」連續七年獲《黑珍珠餐廳指南》頒發一鑽；回力海立方內亦有「回力自助餐」及多家地道特色餐廳。

從世界級盛事到社區旅遊 全方位促進「旅遊＋」

香港是澳門的第二大客源市場，去年有接近720萬人次的香港旅客到訪澳門。澳娛綜合積極推出多元化盛事及活動，吸引世界各地、包括來自鄰近地區香港的旅客來澳體驗，同時助力澳門發展多元旅遊元素，鼓勵旅客探索社區，包括主辦即將於5月19日舉行的「慶祝澳門特別行政區成立二十五周年 — 澳娛綜合呈獻五人足球友誼賽：葡萄牙傳奇對大灣區飛龍」，旅客可親身欣賞由費高領銜葡萄牙「黃金一代」的精湛球技；展期至8月31日的「姆明谷—澳門奇遇快樂尋」互動展覽，呈獻打卡必到的姆明谷經典場景、蘊含驚喜禮遇的趣味遊戲、澳門獨家限定紀念品和精緻主題餐飲等。「澳娛綜合海上遊」更以「海上+陸上」的全新旅遊路線為旅客帶來獨特的澳門觀光體驗。

上述活動詳情載於官方網站，歡迎瀏覽。

「慶祝澳門特別行政區成立二十五周年 — 澳娛綜合呈獻五人足球友誼賽：葡萄牙傳奇對大灣區飛龍」：

https://www.sjmresorts.com/tc/happenings/sjm-five-a-side-football-friendly-match

「姆明谷—澳門奇遇快樂尋」：

https://www.grandlisboapalace.com/tc/arts-n-events/moomin-wonderful-encounter

「澳娛綜合海上遊」：

https://www.sjmresorts.com/tc/happenings/sjm-macau-cruise

親臨現場 發掘尊尚禮遇

路展期間，澳娛綜合全力支持澳門旅遊局的有獎問答遊戲，訪客有機會贏取一系列大獎，包括姆明主題雙人下午茶套餐、水療禮券、餐飲禮券及購物優惠等。現場登記成為澳娛綜合至尊卡會員的訪客，將專享迎新禮遇、會員獨家優惠，以及限量特色紀念品。親臨澳娛綜合展位並完成線上問卷，將獲贈THE KARL LAGERFELD 澳門的品牌行李吊牌，數量有限，先到先得。澳娛綜合吉祥物「森仔」亦將亮相路展，與市民及旅客打卡合影。

澳娛綜合植根澳門逾60年，為領先澳門的頂尖綜合娛樂度假村擁有者、經營者和發展商。澳娛綜合一直以優質設施、卓越服務、星級餐飲及多元精彩活動，為來自世界各地的旅客打造與別不同的旅遊體驗。

SOURCE SJM Resorts, S.A.