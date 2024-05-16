移卡舉辦投資者開放日，多家投資機構參會熱議「超越支付」

活動現場，移卡新的企業發展與資本市場管理團隊也首次公開亮相——移卡資本市場部總經理陳瀚賢，移卡董事會秘書、財務部總經理黎進達，移卡資本市場部高級總監楊楠等就投資人關注的業績增長、業務發展等信息做了充分溝通。

陳瀚賢、黎進達、楊楠三人均擁有豐富的企業發展與資本市場從業經驗。其中，陳瀚賢擁有十餘年任職投資銀行的經驗，曾在德意志和瑞士銀行的美國、倫敦、新加坡及香港辦公室就職；黎進達曾在普華永道（香港）任職超過10年，擁有特許金融分析師(CFA)及香港註冊會計師（HKICPA)資格；楊楠曾在美國Ducker Carlisle 戰略及並購諮詢公司、中國旅遊集團金融控股（香港）公司任職，擁有超10年行業工作經驗。

支付業務「基本盤」穩固，增長態勢長期向好

回顧移卡2021至2023年一站式支付服務的業務業績報告數據，近三年支付GPV分別為：2.12萬億元、2.23萬億元、2.88萬億元，一直處於穩定上漲趨勢。由此可見，支付業務作為移卡的基本盤，依舊穩固，且增速高於行業平均水準。這主要得益於移卡豐富、有效的業務拓展渠道，多元化的行業支付解決方案，以及對業務上下游場景需求的持續拓展。

渠道方面，截至2023年12月31日，移卡廣泛覆蓋超300個城市的中小型商戶，合作的獨立銷售代理已接近19,000家，堅固的合作基礎幫助移卡將支付業務滲透到更廣泛的下沉市場，保證了市場的穩固。

行業支付解決方案方面，移卡與近5,000家行業SaaS合作夥伴達成合作，將行業覆蓋範圍拓展至餐飲、零售、批發、百貨、酒店旅遊等各個垂直領域。業務場景拓展方面，2023年，移卡與商業銀行合作的聯合收單業務取得了顯著進展，合作商業銀行數量已突破150家。

從整體競爭環境來看，移卡一站式支付服務處於國內頭部地位。艾瑞諮詢發佈的《中國第三方支付行業研究報告》指出，按照2022年掃碼支付交易規模計，移卡在獨立第三方支付機構中位居第一。

支付業務的穩健發展賦予了移卡穩定的現金流，龐大的消費者、商戶數量以及完善的銷售網絡，憑藉此移卡也擁有了強大的市場反應和滲透能力，在成本可控的情況可以快速和廣泛地交叉推廣商戶解決方案及到店電商服務等創新業務，也擁有了超越支付的基礎能力。

劉穎麒指出，「支付業務作為移卡的基本面，我們非常有信心，對於移卡管理層來說，更關心的是如何『超越支付』。」

移卡「超越支付」戰略新動向，關注AI大模型和業務出海

劉穎麒介紹，從2015年開始，移卡就開始基於支付業務延展生態業務，目前已形成一站式支付服務、商戶解決方案、到店電商服務（本地生活服務）三大業務板塊，業務進展均已取得關鍵成效。

其中圍繞商戶經營需求進行佈局發展的商戶解決方案，是移卡「超越支付」中核心業務板塊中的一塊，截至2023年服務商戶已超過160萬，同比增長超30.7%。此外，移卡於2021年進入的本地生活服務領域，在經過激烈的市場競爭，2023年GMV仍達43億元，同比增長超過30.3%，已成為行業內知名頭部服務商。

在投資者開放日活動現場，劉穎麒表示，隨著當前市場環境變化和技術進步，在原有業務基礎上，移卡正在推動AI大模型技術與移卡業務的結合與落地，同時加大海外業務的發展，以實現更高效率和更高質量的業務增長。

1.AI大模型技術推動業務效率提升

活動現場，劉穎麒表示，移卡2017年已前瞻性地組建一支專門研究AI技術運用的團隊AI Lab，從2023年開始推動團隊聚焦AI大模型技術研究，助推業務發展和效率提升。

公司內部，為了提升程序員工作效率，移卡AI Lab今年初完成了「移卡AI編程助手」的開發，具備代碼生成、注釋、解釋、糾錯，智能問答和單元測試等功能，既可以幫助程員產生靈感，也可以節省不少常規代碼的編寫、檢查時間。目前已將代碼採納率提升至20%。

業務層面，在到店電商業務中，為了更好地幫助商戶及KOL提高內容品質和創作效率，移卡推出了AI文案生成工具、AI雲剪輯工具等生成式AIGC產品，減少了90%內容製作成本，提升了70%內容製作效率。

在客服領域，移卡AI Lab技術團隊採集了公司客服同事接近十年與客戶對話解決問題留存的文字、語音數據，在清洗後調用大模型進行了針對性地優化訓練，半年內將智能客服自助率提升了30%。

與此同時，移卡針對中小微商戶推出了AI經營解決方案，通過圖文、視頻生成、經營分析等AI工具幫助商家提高經營效率。2023年，移卡研發的元宇宙小遊戲YVerse上線，助力商戶打造元宇宙空間，通過沉浸式元宇宙小遊戲開展深度私域營銷。遊戲上線後商戶私域社群周活躍率及用戶留存率均得到明顯提升。

2.出海業務賦予更廣闊的增長想象空間

在技術之外，移卡也開始加大對海外市場的投入，尋求更多的增長可能。

根據人民銀行發佈的年度支付數據來計算，從2018年到2022年，聯網商戶數量的年平均增長率為1.67%，聯網機具數量的年平均增長率為3.39%，國內支付市場趨於成熟。但是從全球視角來看，劉穎麒認為支付業務仍有非常多的市場機會。

2021年，移卡開始探索海外市場，先後獲得中國香港MSO、新加坡MPI、美國MSB等牌照，並於2023年正式推出跨境支付業務品牌YeahPay，成功與支付寶國際簽署了全球戰略合作意向書。

截至目前，移卡已於新加坡及中國香港開展本地二維碼及銀行卡收單業務，服務了涵蓋餐飲、零售、酒店、奢侈品等行業內超5,000家當地知名商戶，包括呷哺呷哺、特威茶（TWG Tea）、普爾曼酒店、勞力士等品牌。

國際業務也是移卡2024年發展的戰略重點之一，進一步在全球開展收付款及換匯、結匯業務，豐富公司境外產品矩陣，佈局更多跨境和境外線下場景，並持續深化合規管理，更加聚焦商業化，推動海內外支付業務協同發展。

支付業務出海的同時，移卡也在嘗試把移卡的商戶解決方案帶到海外去。2023年，移卡投資的海外公司已為當地星巴克、麵包新語、必勝客等知名品牌提供商戶SaaS服務。

在活動的結尾，劉穎麒再次向投資者強調了公司的未來發展目標，「我們希望移卡未來能成為一家國際化、生態化的公司，以支付為基礎，覆蓋更多的商戶需求，為商戶和消費者持續創造價值。」

SOURCE 移卡