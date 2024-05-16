澳門金沙慶祝二十周年誌慶

金沙中國有限公司行政副主席王英偉博士於慶典儀式上表示：「金沙中國植根澳門逾廿載，有幸見證及為澳門建設成為世界矚目的旅遊休閒城市貢獻力量；而澳門金沙的開業亦為澳門旅遊業黃金時代寫下重要一頁。我們將拉斯維加斯的成功模式引進澳門，徹底地改變路氹的天際線，並實現了集團創辦人蕭登．艾德森先生對路氹金光大道的發展願景，而這一切皆由澳門金沙開始。在此向中央人民政府、澳門特區政府和社會各界致以由衷的謝意。金沙中國對澳門的前景充滿信心，在中央及特區政府的卓越領導以及社會各界的鼎力支持下，我們將繼續推陳出新，為市民和旅客帶來嶄新的度假體驗，堅定不移地助力促進澳門適度多元發展。」

自2004年澳門金沙開幕後，金沙中國一直與澳門並肩同行，致力為打造澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國旗下至今擁有逾12,000間酒店客房、150家餐廳食肆、亞洲頂尖會議展覽場地、超過720家免稅購物商店、舉行國際巨星娛樂表演的兩座綜藝館以及四個劇場等非博彩設施。

周四舉行的周年慶典活動以澳門金沙開幕時的表演作為主題，透過絢麗奪目的歌舞服裝、精彩絕倫的歌曲及舞蹈向觀眾送上歡樂，並邀請澳門本地歌手古淖文及倫敦西區著名歌手Kayleigh Stephenson獻唱；色彩斑斕的煙花伴隨音樂的節奏於澳門金沙上空同步綻放，為在場的嘉賓、本地居民及旅客締造難忘一夜。

慶典儀式後隨即舉行盛大慶祝晚宴，同場除了上演以紅磨坊為創作靈感的歌舞表演外，亦邀請屢獲白金唱片銷量的英國樂隊The Overtones獻唱多首經典金曲，為慶典增添熱鬧氣氛。該樂隊曾於享譽盛名的大型活動中演出，包括於英國女王伊莉莎白二世的登基鑽禧慶典擔任表演嘉賓，實力非凡。

此外，金沙中國亦分別於四月及五月舉辦一系列員工活動與團隊成員共慶澳門金沙周年誌慶，藉此答謝包括逾1,200名創建者多年來的熱忱付出、專業精神及誠心奉獻，令公司持續發展並取得成功。截至2024年年底，將有超過15,000名團隊成員在公司工作十年以上，當中逾6,600名及1,500名員工分別服務公司超過15年及20年，足證公司自植根澳門以來，一直專注培育員工職涯發展，並持續為業務長遠成長注入力量。

公司亦藉著周年慶之際，於5月10日舉辦「金沙廿載樂容融」藝術工作坊，邀請80名澳門扶康會會員及金沙中國關懷大使共同參與製作了一幅色彩繽紛的藝術畫作，與社區分享周年喜悅的同時，向大眾宣揚社區共融精神。

作為澳門第一家以拉斯維加斯模式營運的娛樂綜合體，澳門金沙為集團及路氹金光大道日後的成功發展奠定穩健基礎。澳門金沙和集團旗下各綜合度假村將堅守初心，持續竭力為澳門打造成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮®、澳門巴黎人，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於金光綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

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