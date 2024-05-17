全球化持續推進，中信博海外生產基地再添新

中信博沙特吉達工廠的落地將帶動當地光伏產業鏈發展及人口就業提升，對沙特經濟可持續發展起到積極作用，同時此次簽約也將成為中信博踐行共建「一帶一路」合作的新起點。未來，中信博將繼續堅持「走出去、走進去、融進去」全球化發展之路，為全球可持續發展做出貢獻。

4月16日-18日，2024世界未來能源峰會於阿聯酋阿布扎比盛大舉辦，為期三天的盛會吸引來自全球新能源行業的企業參會。展會上，中信博攜雙排多點平行驅動跟蹤支架「天雙」及一站式離網光儲建築解決方案等展品亮相現場，現場展示了在跟蹤支架行業內的領先技術以及對零碳建築的突破性產品。

現場展示的天雙產品為2022年面世的雙排多點平行驅動產品，採用全球獨創的專利設計三級雙向傳動驅動，實現跟蹤器雙排多點平行驅動，可達到南北25%坡度適應度、相鄰排裝機容錯率提升至15%，為客戶提供了在複雜地形、乾旱風沙等惡劣天氣下更高穩定性、更強發電增益、更優性價比的解決方案。

今年年初，搭載天雙產品的烏茲別克斯坦1GW項目已實現了首期並網發電，通過天雙跟蹤系統，在相同地形下實現更多裝機容量，減少20%立柱安裝數量、降低預制樁成本約20%、EPC成本約2%。

同時，在本次展會上，中信博還展示了零碳建築領域全新產品——一站式離網光儲建築解決方案。中信博這款產品在充分洞察用電困難等場景難點及客戶需求的基礎上，集光伏及儲能離網供電系統於一體，同時具備模塊化拼裝、隔音隔熱、可多次移動使用等特點，針對不同的使用需求也可定制辦公居住等多種使用場景。

未來，中信博將以領先技術和卓越產品為中東及全球客戶提供優質服務，不斷續寫在中東地區的綠色能源故事。

SOURCE Arctech