在香港四季酒店體驗燦爛夏日假期

新聞提供者

Four Seasons Hotel Hong Kong

21 5月, 2024, 12:10 CST

優惠房價、戶外及親子活動、均衡餐飲、數位排毒療程

香港2024年5月21日 /美通社/ -- 在太陽照耀下，城市的活力和能量徐徐甦醒，香港四季酒店誠邀客人在陽光下享受一系列創新的體驗活動。酒店地處金融與文化區的中心，旗下餐廳合共擁有八顆米芝蓮星級榮譽，讓客人尊享一個非凡的夏日假期。

「夏天是偷得浮生半日閒和創造美好回憶的絕佳時機。我們誠邀你來感受香港的生機。」香港四季酒店區域副總裁暨總經理溥達森（Christian Poda）。「無論你希望投入一趟親子假期或浪漫之旅，還是犒賞自己的個人享受，我們能按照你獨特需求而制訂的全面體驗。」

Summer by the Infinity Pool
Summer by the Infinity Pool
Superior Harbour View Suite
Superior Harbour View Suite
Children in Suite
Children in Suite
Summer by the Infinity Pool Superior Harbour View Suite Children in Suite

多代同堂放暑假 享有第二間客房優惠

置身豪華寬敞的城市綠洲，享受夏日度假之旅套餐。尊享獨家福利，房價每晚每房由港幣5,480元起*。預訂第二間客房，即可享半價優惠及保證延遲退房至下午4時。大多數房型均提供相連房間，為多代家庭、兩個家庭或團體旅行提供更舒適、便利和隱密的選擇。客人還可在無邊際泳池欣賞香港天際線的壯麗景色、享受日光浴或游泳。此外，還可以在ARGOThe Lounge享受餐飲折扣。

*價格需另收10%服務費。條款及細則適用。

戶外探險活動

今夏，客人可透過各式文化體驗和親子樂體驗，探索繁忙街道以外的自然美景與主題樂園。

如欲欣賞香港的美景全貌，參加前往西高山的山頂之旅（Peak Explorer）。西高山緊鄰太平山頂，經驗豐富的導遊將帶領參加者登頂，無論是新手或是資深遠足遊客都能感受箇中樂趣並順利完成。此外，香港還擁有兩個非常適合家庭出遊的主題樂園。預訂迪士尼樂園奇妙之旅（Family Adventure at Disneyland海洋公園繽紛家庭樂（Family Fun at Ocean Park），包括轎車來回接送、門票和優先暢玩遊樂設施和景點，令旅程更便捷。

四季兒童活動

香港四季酒店被《Travel + Leisure》雜誌評為2024年最佳家庭酒店和度假村之一，確保各位小賓客都得到妥善照顧，提供舒適如家的設施。親子遊樂區配備了賽車模擬器、桌上足球和其他刺激遊戲。米芝蓮二星粵菜食府龍景軒亦有提供適合年輕食客口味的菜單，The Lounge也是如此。ARGO的午餐自助餐備有豐富的選擇，適合共享天倫之樂。

酒店將於今夏推出酒店探索營（Junior Hospitality Explorer）計劃，旨在提供富娛樂性的實習體驗，讓孩子們認識四季酒店「以人爲本」的文化與工作環境，拓展個人潛能。在專業酒店員工帶領下，參加者將穿上四季酒店的制服，跟隨城中頂級甜品廚師學習巧克力調溫法和製作巧克力糖果的技巧；專業管家也會指導他們掌握完美舒適和溫馨的鋪床藝術。

均衡飲食，美好生活

食物是健康和療癒之本。攝取營養豐富的食物對實現全面平衡的生活乃至關重要。行政總廚Maxime Luvara精心策劃一系列Live Well食譜，優先考慮使用充滿營養的食材。每道菜的製作都經過精心考慮，確保每口都有滿滿的抗氧化成分、維他命和營養，促進身體健康。

從純素、素食佳餚到均衡的菜式，各種美食均能滿足要求高的食客。在露天池畔餐廳用餐，品嚐如配上生薑油醋汁的傳統番茄沙拉和煎蝦配小米薏仁等輕食。在The Lounge，客人可以選擇根據季節更換菜單，包括檸檬意大利寬麵配藍蝦和蘆筍、紅豆腐咖喱以及馬薩拉燉梨配黑巧克力。

Live Well菜單營養均衡且充滿靈感，為客人提供了美味選擇，照顧所有飲食或生活方式喜好。

數位排毒恢復活力

於香港四季酒店水療中心尋找內心的平靜與舒適，享受源自葡萄牙亞速爾群島的Ignae數位排毒療程。此療程旨在舒緩都市急速節奏和電子設備所帶來的各種壓力，從肌肉疲勞到藍光對肌膚的這種傷害。療程使用香薰精油，帶你享受愜意的足浴、反射療法、磨砂和融入中醫技巧的全身按摩。Ignae護膚品含有EPC Factor，例如所採用的藍光精華液可舒緩皮膚，讓膚質重新焕發光彩。

查詢：+852 3196 8900 | [email protected]

關於香港四季酒店

奢華酒店管理公司––四季酒店集團現時管理位於47個國家的129間酒店和度假酒店。自2005年起，香港四季酒店為商務及休閑的旅客提供一個優越的地址，以及高度個人化讓全球四季酒店賓客熟知和愛戴、始終如一的服務。酒店最近贏得的獎項和榮譽包括福布斯旅游指南30顆星星及蟬聯8顆米芝蓮星的榮譽。如想了解更多關於香港四季酒店的資料，請到press.fourseasons.com/hongkong查看我們的消息。

SOURCE Four Seasons Hotel Hong Kong