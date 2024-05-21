在香港四季酒店體驗燦爛夏日假期

多代同堂放暑假 享有第二間客房優惠

置身豪華寬敞的城市綠洲，享受夏日度假之旅套餐。尊享獨家福利，房價每晚每房由港幣5,480元起*。預訂第二間客房，即可享半價優惠及保證延遲退房至下午4時。大多數房型均提供相連房間，為多代家庭、兩個家庭或團體旅行提供更舒適、便利和隱密的選擇。客人還可在無邊際泳池欣賞香港天際線的壯麗景色、享受日光浴或游泳。此外，還可以在ARGO和The Lounge享受餐飲折扣。

*價格需另收10%服務費。條款及細則適用。

戶外探險活動

今夏，客人可透過各式文化體驗和親子樂體驗，探索繁忙街道以外的自然美景與主題樂園。

如欲欣賞香港的美景全貌，參加前往西高山的山頂之旅（Peak Explorer）。西高山緊鄰太平山頂，經驗豐富的導遊將帶領參加者登頂，無論是新手或是資深遠足遊客都能感受箇中樂趣並順利完成。此外，香港還擁有兩個非常適合家庭出遊的主題樂園。預訂迪士尼樂園奇妙之旅（Family Adventure at Disneyland或海洋公園繽紛家庭樂（Family Fun at Ocean Park），包括轎車來回接送、門票和優先暢玩遊樂設施和景點，令旅程更便捷。

四季兒童活動

香港四季酒店被《Travel + Leisure》雜誌評為2024年最佳家庭酒店和度假村之一，確保各位小賓客都得到妥善照顧，提供舒適如家的設施。親子遊樂區配備了賽車模擬器、桌上足球和其他刺激遊戲。米芝蓮二星粵菜食府龍景軒亦有提供適合年輕食客口味的菜單，The Lounge也是如此。ARGO的午餐自助餐備有豐富的選擇，適合共享天倫之樂。

酒店將於今夏推出酒店探索營（Junior Hospitality Explorer）計劃，旨在提供富娛樂性的實習體驗，讓孩子們認識四季酒店「以人爲本」的文化與工作環境，拓展個人潛能。在專業酒店員工帶領下，參加者將穿上四季酒店的制服，跟隨城中頂級甜品廚師學習巧克力調溫法和製作巧克力糖果的技巧；專業管家也會指導他們掌握完美舒適和溫馨的鋪床藝術。

均衡飲食，美好生活

食物是健康和療癒之本。攝取營養豐富的食物對實現全面平衡的生活乃至關重要。行政總廚Maxime Luvara精心策劃一系列Live Well食譜，優先考慮使用充滿營養的食材。每道菜的製作都經過精心考慮，確保每口都有滿滿的抗氧化成分、維他命和營養，促進身體健康。

從純素、素食佳餚到均衡的菜式，各種美食均能滿足要求高的食客。在露天池畔餐廳用餐，品嚐如配上生薑油醋汁的傳統番茄沙拉和煎蝦配小米薏仁等輕食。在The Lounge，客人可以選擇根據季節更換菜單，包括檸檬意大利寬麵配藍蝦和蘆筍、紅豆腐咖喱以及馬薩拉燉梨配黑巧克力。

Live Well菜單營養均衡且充滿靈感，為客人提供了美味選擇，照顧所有飲食或生活方式喜好。

以數位排毒恢復活力

於香港四季酒店水療中心尋找內心的平靜與舒適，享受源自葡萄牙亞速爾群島的Ignae數位排毒療程。此療程旨在舒緩都市急速節奏和電子設備所帶來的各種壓力，從肌肉疲勞到藍光對肌膚的這種傷害。療程使用香薰精油，帶你享受愜意的足浴、反射療法、磨砂和融入中醫技巧的全身按摩。Ignae護膚品含有EPC Factor，例如所採用的藍光精華液可舒緩皮膚，讓膚質重新焕發光彩。

查詢：+852 3196 8900 | [email protected]

關於香港四季酒店

奢華酒店管理公司––四季酒店集團現時管理位於47個國家的129間酒店和度假酒店。自2005年起，香港四季酒店為商務及休閑的旅客提供一個優越的地址，以及高度個人化讓全球四季酒店賓客熟知和愛戴、始終如一的服務。酒店最近贏得的獎項和榮譽包括福布斯旅游指南30顆星星及蟬聯8顆米芝蓮星的榮譽。如想了解更多關於香港四季酒店的資料，請到press.fourseasons.com/hongkong查看我們的消息。

SOURCE Four Seasons Hotel Hong Kong