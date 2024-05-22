友邦香港全力支持社會創新

得獎者除可合共獲得500萬港元資金發展項目外，亦得到由友邦香港安排的一連串培訓指導，助他們優化其社創項目，讓項目發展得更廣更遠，惠及更多目標群眾。另外友邦香港管理層包括友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生及首席客戶及市場策劃官黃靄敏女士亦親自與得獎者交流互動，並向他們給予意見。

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示：「友邦香港一直透過不同活動推動社會可持續發展，開創更美好的未來。我們成立『友邦想創基金』，正正希望透過支持嶄新的社創構思，找到解決社會問題的精準途徑，回應不同群體的需要。『友邦想創基金』亦是一個獨特的平台，讓我們連繫社會各界的精英，透過培訓指導，將他們寶貴的經驗分享予各得獎者，真正達致永續承傳的目的，為香港締造可持續的未來，一起實踐『健康長久好生活』。」

友邦香港除資金以外，亦為優勝者安排一系列培訓工作坊，讓其學習市場策略、財政管理等知識。另外，多名經驗豐富的業內人士包括The Bees行政總裁曾錦強先生、黑暗中對話（香港）基金會有限公司前行政總裁侯仲銘先生、香港青年協會副總幹事鍾偉廉先生及嘉里控股有限公司社區投資及員工參與高級經理李培德先生出任導師，為他們提供指導，例如協助優勝者審視市場定位，尋找令財政更穩健的發展方向，提供建構團隊吸納人才的途徑，分享與其他企業合作的心得等，協助他們審視其社創項目如何能夠走得更遠，更能回應社會需要。

下載圖片：https://bit.ly/3Vb8Q0E

關於友邦香港及澳門

友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有超過17,000名財務策劃顧問1，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過350萬客戶2提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。

1 截至2023年12月31日 2 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2023年12月31日)

附件:「友邦想創基金」優勝項目概覽

優勝者 項目簡介 Turzo Bose Turzo的祖父隨年紀增長，視力大不如前，令他連每天讀報紙的習慣都無法維持，生活質素大受影響。祖父的情況，引發工程專業出身的Turzo思考，如何以科技改善視力不全人士的生活。經過一番努力，Turzo與團隊研發出一款智能輔助鏡頭Seekr，可即時攝錄現場情況以作運算，再實時以語音形式，讀出視障人士眼前的景物和文字，以及它們與用家之間的距離。Turzo期望通過產品，能夠充當視障人士的眼睛，幫助他們過正常生活，預計於今年內惠及150位視障人士。 陳曉玲 陳曉玲（Florence）攻讀博士時，曾遇見幾位失明人士搭肩前行，幾經辛苦才能順利橫過馬路，令Florence慨嘆現今導航技術先進，視障人士卻只能以原始方式移動。因此，Florence與聯合創辦人Steve，率領團隊研發為視障人士而設的智能腰帶GUIDi，透過機械視覺、即時AI運算、觸覺驅動等技術，以振動及聲音為失明人士導航。Florence及團隊至今仍不斷改良裝置，希望未來能夠以智能腰帶取代白杖及導盲犬等輔助工具，徹底改變視障人士的出行方式，首批智能腰帶預計於今年9月面世。 張易為 張易為（Gary）效力於全港唯一紙包飲品盒回收廠，除了營運日常回收業務，亦積極與團隊向大眾傳達環保理念，因此特意推出流動回收車——喵巴士。喵巴士遊走全港不同屋苑，收集各類可重用資源，並為街坊提供多種服務，包括漂書、維修電器和廚具、舉辦環保工作坊等，努力聯繫社區，推廣環保信念。他會借助資金增聘人手，提升「喵巴士」的出動次數，預計參與人次將增加三成，把環保理念帶到社區。

優勝者 簡介 梁雯蕙 梁雯蕙（Comma）自大學的視覺傳意設計系畢業後，便開設了設計工作室，聘用殘障人士參與藝術結合設計及生產產品，旨在喚起大眾對弱勢社群的關注，同時為殘障人士帶來收入。除現有業務外，Comma亦計劃建立共融藝術平台In:visible art，由設計師數碼化，共同創作成可商業設計素材，售賣給企業於品牌、禮品包裝、空間設計等，部份授權費用將分予創作的多元藝術家。Comma期望藉此新構思，改變大眾對弱勢社群只能是受助的概念，推動商界在共融多做一步，讓每一個人也能被社會尊重。 徐華峰 在照顧家人過程中，徐華峰（Jojo）發現習以為常的階梯都成為身坐輪椅家人的出行障礙。如此經歷，引發Jojo思考如何幫助輪椅使用者突破限制，通行無阻。 經過Jojo和團隊一番努力後，他們終於成功研發出一款可供上落樓梯、適應多種地形的智慧輪椅TenK，更逐步加入不同功能，包括智慧感應周圍環境、智慧防碰撞、健康檢測等。 他計劃在今年為100間沒有升降機的院舍提供可上落樓梯的輪椅，讓行動不便的長者重新接觸社會。

SOURCE AIA Hong Kong