啟明創投宣佈晉陞周志峰為主管合夥人

上海2024年5月23日 /美通社/ -- 全球領先的創業投資機構啟明創投今日宣佈，晉陞合夥人周志峰為主管合夥人。

周志峰於2014年加入啟明創投，作為啟明創投培養的主管合夥人，其已經成為前沿科技領域特別是人工智能領域最活躍的投資人之一。周志峰將與啟明創投另外三位主管合夥人鄺子平、梁頴宇、胡旭波一起共同管理啟明創投的業務。

過去數年間，周志峰在人工智能、機器人、半導體、新能源汽車、軟件等領域參與或主導投資了多家優秀的科技企業，其中包括石頭科技、優必選、雲知聲、壁仞科技、洛軻智能、雲英谷科技、智譜AI、梅卡曼德機器人、愛芯元智、海博思創、DeepWay深向等。

周志峰表示，「感謝啟明創投過去10年的培養和同事們的支持與信任，我們正身處新一輪科技革命的前沿，這個時代會湧現出更多勇於塑造未來的創新者，我將全力以赴，和啟明創投的各位主管合夥人以及全體同仁，珍惜時代賦予我們的機遇，迎接可能的挑戰，探索新的可能，成就更好的啟明創投。」

啟明創投始終重視投資機構自身的能力迭代、團隊建設，從而確保啟明創投能夠在不斷變化的技術和市場環境中保持領先的地位。創立18年以來，啟明創投在醫療健康領域、在移動互聯網領域、在前沿技術領域的成功都與這一人才策略息息相關。周志峰此次晉陞為啟明創投的核心管理層成員，體現了啟明創投對科技創新的未來持續充滿信心。

關於啟明創投

啟明創投成立於2006年。目前，啟明創投旗下管理11只美元基金，7只人民幣基金，已募管理資產總額達到95億美元。自成立至今，專注於投資科技及消費（Technology and Consumer, T&C）、醫療健康（Healthcare）等行業早期和成長期的優秀企業。

截至目前，啟明創投已投資超過530家高速成長的創新企業，其中有超過200家分別在美國紐交所、納斯達克，香港交易所，上交所及深交所等交易所上市，或通過併購等方式退出，有70多家企業成為行業公認的獨角獸或超級獨角獸企業。

啟明創投投資企業中，很多已經成長為各自領域中最具影響力的公司，包括小米集團、美團、嗶哩嗶哩、知乎、石頭科技、甘李藥業、泰格醫藥、再鼎醫藥、康希諾生物、Schrödinger、惠泰醫療、諾輝健康、三友醫療、艾德生物、貝瑞基因、神州細胞、優必選、圓心科技、康締亞、信念醫藥、文遠知行、壁仞科技等。

SOURCE 啟明創投