在《西瓜游戲》中與世界各地的玩家在線競技

《西瓜游戲》在任天堂Switch、iOS和Android（安卓）平台上的累計下載量已超過驚人的900萬次。這款游戲得到了全球玩家的高度贊譽。

1. 期待已久的《西瓜游戲雙人模式追加包（連線對戰版）》現已在日本、美國、歐洲、韓國和中國香港的任天堂Switch電子商店上線，供玩家在線競技。

任天堂Switch游戲——《西瓜游戲雙人模式追加包（連線對戰版）》

玩法

在《西瓜游戲雙人模式追加包（連線對戰版）》中，玩家可以通過「自由匹配」，與世界各地的隨機對手進行競技。如果玩家想與特定的對手對戰，他們可以創建房間並邀請朋友，或者進入由其他人創建的房間。

這個追加包包括「經典模式」、「限時模式」和「攻擊模式」，與《西瓜游戲雙人模式追加包（離線對戰版）》中的模式相對應。

圖標設置

玩家可以通過組合他們喜歡的水果和相框，來定制他們的游戲角色頭像，而這些頭像將在好友列表中與他們的名字一起顯示。

任天堂Switch游戲《西瓜游戲雙人模式追加包》概述

產品名字： 任天堂Switch游戲《西瓜游戲雙人模式追加包》

發布日期： 2024年2月21日

價格： 180日元/2.25美元/2.25歐元/1870韓元/11港元

—《西瓜遊戲雙人模式追加包》包括離線版和連線版。如果您已經購買了《西瓜遊戲雙人模式追加包》，您可以直接享受這個更新後新版本中的《西瓜游戲雙人模式追加包（連線對戰版）》，無需額外付費。

—《西瓜游戲雙人模式追加包（連線對戰版）》需要訂閱「任天堂Switch Online」（付費）。

—想要暢玩《西瓜遊戲雙人模式追加包》，需要先購買主游戲《西瓜游戲》（240日元/2.99美元/2.99歐元/2500韓元/15港元）。

此外，對於沒有任天堂Switch游戲《西瓜游戲》的玩家，我們還能提供《西瓜遊戲組合包：遊戲主體&雙人模式追加包》（420日元/5.24美元/5.24歐元/4370韓元/26港元）。

* Nintendo Switch是任天堂的商標。

《西瓜游戲》簡介

《西瓜游戲》是一款益智游戲。玩家將相同類型的水果組合在一起，並逐漸將它們進化成更大的水果，最高級別的水果是西瓜。

版權： ©︎ 2021 Aladdin X Inc

官網： https://www.aladdinx.jp/pages/suika-game

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極米簡介

極米科技股份有限公司(688696.SH)成立於2013年，是全球領先的投影儀和激光投影儀品牌，集設計、研發、制造、銷售和服務於一體。極米與谷歌(Google)、哈曼卡頓(Harman Kardon)和德州儀器(Texas Instruments)等知名合作伙伴合作，致力於創造一體化娛樂產品，並堅持以用戶為中心，不斷完善這些產品。2023年，極米在全球家用投影儀市場的出貨量中排名第一。

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SOURCE XGIMI