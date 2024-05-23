在《西瓜游戲》中與世界各地的玩家在線競技

23 5月, 2024, 13:17 CST
《西瓜游戲多人模式擴展包-在線版》現已登陸任天堂Switch！
東京2024年5月23日 /美通社/ -- Aladdin X Inc.是屢獲殊榮的投影儀和激光投影儀品牌XGIMI（極米）的子公司，該公司已經發布了「多人模式擴展包-在線版」(1)，該追加包允許玩家在Nintendo（任天堂）Switch™上互相競技。
《西瓜游戲》是一款原創游戲，於2021年4月，作為照明集成三合一投影儀popIn Aladdin系列（現已更名為Aladdin X系列）的一部分發布。為了不僅僅滿足於"內置游戲"的身份，並讓更多玩家知曉，《西瓜游戲》於2021年12月在Nintendo電子商店中，作為任天堂Switch游戲發布。
《西瓜游戲》在任天堂Switch、iOS和Android（安卓）平台上的累計下載量已超過驚人的900萬次。這款游戲得到了全球玩家的高度贊譽。
1. 期待已久的《西瓜游戲雙人模式追加包（連線對戰版）》現已在日本、美國、歐洲、韓國和中國香港的任天堂Switch電子商店上線，供玩家在線競技。
任天堂Switch游戲——《西瓜游戲雙人模式追加包（連線對戰版）》
- 玩法
在《西瓜游戲雙人模式追加包（連線對戰版）》中，玩家可以通過「自由匹配」，與世界各地的隨機對手進行競技。如果玩家想與特定的對手對戰，他們可以創建房間並邀請朋友，或者進入由其他人創建的房間。
這個追加包包括「經典模式」、「限時模式」和「攻擊模式」，與《西瓜游戲雙人模式追加包（離線對戰版）》中的模式相對應。
- 圖標設置
玩家可以通過組合他們喜歡的水果和相框，來定制他們的游戲角色頭像，而這些頭像將在好友列表中與他們的名字一起顯示。
任天堂Switch游戲《西瓜游戲雙人模式追加包》概述
- 產品名字：任天堂Switch游戲《西瓜游戲雙人模式追加包》
- 發布日期：2024年2月21日
- 價格：180日元/2.25美元/2.25歐元/1870韓元/11港元
—《西瓜遊戲雙人模式追加包》包括離線版和連線版。如果您已經購買了《西瓜遊戲雙人模式追加包》，您可以直接享受這個更新後新版本中的《西瓜游戲雙人模式追加包（連線對戰版）》，無需額外付費。
—《西瓜游戲雙人模式追加包（連線對戰版）》需要訂閱「任天堂Switch Online」（付費）。
—想要暢玩《西瓜遊戲雙人模式追加包》，需要先購買主游戲《西瓜游戲》（240日元/2.99美元/2.99歐元/2500韓元/15港元）。
此外，對於沒有任天堂Switch游戲《西瓜游戲》的玩家，我們還能提供《西瓜遊戲組合包：遊戲主體&雙人模式追加包》（420日元/5.24美元/5.24歐元/4370韓元/26港元）。
* Nintendo Switch是任天堂的商標。
《西瓜游戲》簡介
《西瓜游戲》是一款益智游戲。玩家將相同類型的水果組合在一起，並逐漸將它們進化成更大的水果，最高級別的水果是西瓜。
- 版權：©︎ 2021 Aladdin X Inc
- 官網：https://www.aladdinx.jp/pages/suika-game
- 官方X賬號：https://twitter.com/SuikaGame_jp
極米簡介
極米科技股份有限公司(688696.SH)成立於2013年，是全球領先的投影儀和激光投影儀品牌，集設計、研發、制造、銷售和服務於一體。極米與谷歌(Google)、哈曼卡頓(Harman Kardon)和德州儀器(Texas Instruments)等知名合作伙伴合作，致力於創造一體化娛樂產品，並堅持以用戶為中心，不斷完善這些產品。2023年，極米在全球家用投影儀市場的出貨量中排名第一。
垂詢詳情，請訪問https://global.xgimi.com/。
SOURCE XGIMI
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