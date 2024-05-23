宏利與香港心聆建立為期兩年的策略慈善夥伴合作關係

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示：「宏利與香港心聆均致力提倡精神健康的重要性，減少社會對精神健康的不必要成見。通過與香港心聆的合作，我們可幫助大衆加強對精神健康的認識，並讓更多人受惠於社區内的精神健康支援服務。我們對客戶的承諾不僅限於經濟層面，我們也非常重視他們的身心健康，致力幫助他們實現『身心智富』的理想生活。我們希望通過香港心聆的專業知識和網絡，改變社會大衆對精神健康的觀感，並促進香港社會的共融。」

香港心聆行政總裁凌悅雯博士表示：「香港心聆與宏利香港的策略性合作是本會發展的一大里程碑，有助我們拓展和強化服務網絡，令更多有需要的人獲得精神健康支援，同時也有助提高公眾對精神健康的認識，減少對精神健康的污名。我們期待與理念相同的夥伴攜手合作，共同實現我們的願景，確保本港沒有人需要獨自面對精神健康問題。」

將於 2024 年起推出的合作計劃包括：

社區心活指南®（iACT®）計劃

iACT® 是由香港心聆設計的一項開創性計劃，採用專為精神健康服務而設的階梯支援模式。經過培訓的 iACT® 心理健康主任，可為有輕微至重度焦慮症、輕微至中度抑鬱症或受情緒困擾的人提供免費及短期的心理健康支援，參加者可選擇線上或面對面的方式與心理健康主任會面。在宏利的慷慨支持下，香港心聆可為完成培訓後的心理健康主任提供持續支援，讓這項計劃能夠持續發展，幫助更多有需要的人士。

香港心聆 x 宏利 – 公眾推廣活動

一系列相關活動將邀請來自臨床心理學、公共衛生和非政府組織的專家講者，以及曾患上精神健康問題的過來人，一起探討精神健康議題，並分享其復元故事。首場活動定於2024年 6 月 21 日在鰂魚涌海濱社區休憩空間舍區（Quarryside）舉行，並由語言學者轉型為電視節目主持人的歐陽偉豪主持兩場關於如何照顧自己及別人情緒的對話，届時會有臨床心理顧問和來自香港心聆的心聆大使參與有關討論。

「我就是我」消除污名計劃

計劃旨在培訓經歷過精神健康問題的人士成為心聆大使，讓其通過活動、網頁、社交平台等不同媒介分享自己的故事。這計劃由香港心聆與香港思健（MINDSET Hong Kong）合作策劃的項目，讓經歷過精神健康困擾的人士有機會展示其最真實完整的一面，使大眾了解復元過程中的故事，並教育公眾有關精神健康的知識，提高對消除污名的關注。

香港心理健康研討會 2025

這項為期三天的國際研討會以生命的開始、終結與心理健康為主題，從實證、心理學及文化方面探討人的一生與精神健康的聯繫。預期將有約1,000名人士出席該研討會。

宏利香港概覽

宏利於香港開展業務超過125年，多年來一直深受信賴。自1897年在亞洲開業至今，宏利已發展成為香港主要金融服務機構之一，為香港及澳門逾250萬位客戶提供多元化的保障及財富管理產品和服務。我們致力於協助客戶輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。

宏利香港通過宏利國際控股有限公司持有宏利人壽保險（國際）有限公司、宏利投資管理（香港）有限公司、宏利公積金信託有限公司。

宏利概覽

宏利金融有限公司是全球領先的金融服務供應商，致力於幫助大眾輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。本公司提供理財建議和保險方案，環球總部設於加拿大多倫多，在加拿大、亞洲和歐洲以「宏利」的名稱營運，而在美國主要以「恒康」的名稱經營。本公司通過其全球財富與資產管理部「宏利投資管理」，為全球個人客戶、機構客戶及退休計劃成員提供服務。截至2023年底，本公司有超過38,000名員工、98,000多名代理人，以及數以萬計的經銷合作夥伴，為3,500多萬名客戶提供服務。本公司在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所以股份代號MFC上市，在香港交易所則以股份代號945上市。

並非所有產品或服務在所有司法管轄區都可提供。詳情請瀏覽 manulife.com 。

關於香港心聆

香港心聆（Mind HK），全名 Mind Mental Health Hong Kong Limited，為《稅務條例》第 88 條下的一所註冊慈善機構 (91/16471)，並於 2017 年成立。致力確保香港沒有人需要獨自面對精神健康問題。香港心聆透過各類資源、培訓以及外展活動與計劃，來提高大眾對精神健康的認識及消除有關污名，達到全民精神健康的目標。透過現時的各種合作和研究，香港心聆希望讓香港成為公共精神健康界內的全球領袖及地區典範。如欲了解更多關於香港心聆的工作、願景及使命，請瀏覽香港心聆網站：www.mind.org.hk/zh-hant/。

SOURCE 宏利香港