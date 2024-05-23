富國島翡翠灣高級公寓體驗親子樂園

富國島翡翠灣高級公寓位於世界最美100個海灘之一的柯瑪海灘，下榻於此，客人可以真正領略「珍珠島」的自然美景。度假村提供752套不同類型的住宿設施，包括客房、套房、公寓、頂層公寓和別墅。獨特的開放式起居空間和私人泳池的公寓、頂層公寓或別墅，是追求度假私密性的家庭的理想選擇。

這裡的客房可以俯瞰翡翠般的私人海灘，從黎明到黃昏都能欣賞到美景。客房內部的設計風格現代典雅，以白色和藍色為主色調，靈感來自海浪和清新的海風。無論是小家庭還是多代同堂，客人都能找到完全滿足自己需求的選擇。

度假村坐擁眾多風景如畫的景點，和別具一格的住處。富國島翡翠灣高級公寓最吸引遊客眼球的是主樓，其建築風格獨特新穎，靈感來自島上漁民用來發酵魚露的木桶。

精彩紛呈的娛樂活動

度假村為成人和兒童提供各種課程和工作坊，重點是環保活動，如兒童俱樂部的「小小園丁」項目或Playground 社交聚點使用回收材料製作紀念品的工作坊。這些活動讓孩子們玩樂中，學習熱愛自然、海洋和動物。

每週六下午，度假村都會舉辦熱鬧以及有趣的泳池泡沫派對。客人可以沉浸在清涼的池水中，戲耍鬆軟的白色泡沫，與家人朋友一起享受歡樂時光。

住在度假村，客人可以輕鬆遊覽富國島最受歡迎的旅遊景點 -- Sunset Town（日落小鎮）。黃昏時分，全家人可以欣賞Kiss Bridge（親吻橋） 的璀璨美景，拍攝精彩的入住照片。夜幕降臨，一家人可以在VuiFest（開心夜市） 漫步購物，欣賞各種豐富多彩的街頭表演。特別是多媒體表演傑作Kiss of The Sea（海洋之吻）和每晚的煙火表演，一定不能錯過。

夏季優惠

富國島翡翠灣高級公寓的所有客房價格均包含Kiss of The Sea（海洋之吻）表演的門票。抵達後，客人只需聯繫前台設置FaceID（面貌識別）票務數據，即可前往Sunset Town（日落小鎮）欣賞這場精彩的表演。

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SOURCE Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay