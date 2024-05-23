復星國際郭廣昌：堅定聚焦創新+全球化

香港2024年5月23日 /美通社/ -- 5月22日，第四屆BEYOND國際科技創新博覽會（BEYOND Expo 2024）在澳門威尼斯人金光會展中心舉行。在開幕式上，復星國際董事長郭廣昌表示，復星未來30年將堅定地以創新和全球化為核心引擎，追求穩定的收入和利潤增長。郭廣昌更指出，癌症是有可能治癒的，復星的願景是希望人類可以健康快樂活到121歲。

復星下一個30年：堅定「創新+全球化」發展

今年BEYOND Expo以「What's Next?」為主題，郭廣昌在談及復星下一個30年的發展時表示，復星的未來要圍繞形成優勢的產業來發展，以創新和全球化為核心引擎，追求穩定的收入和利潤增長。「首先一定要堅持創新，要與別人合作創新、向別人學習創新。第二個一定要堅持進一步的全球化，善於利用全球稟賦，聚集全球人才。未來30年，我覺得肯定是有地緣政治、科技發展等很多意想不到的事情，但只要比別人學習得更快、變化得更快，就可穩健前行，這是一種企業家精神，復星的文化也一直是比別人學習得更快一些。」郭廣昌如是說。

面對複雜多變的全球經營環境，郭廣昌坦言，全球化肯定會越來越難，但是因為難，所以會越來越有價值。郭廣昌指出：「我們面對這麼多問題的時候要思考一個事情，中國現在具有全球化運營能力的企業是太多了還是太少了？其實中國經濟內循環、外循環都要強，只有更多的企業具備全球化運營能力，中國經濟的抗風險能力才會越強，企業要全球化，其實是一種能力上的提升。」

大健康領域未來發展：「治癒」

澳門民眾對於復星並不陌生，在疫情期間，在澳門使用的mRNA復必泰®疫苗正是由復星醫藥供應給澳門政府。5月11日，復星醫藥合營企業復星凱特與澳門鏡湖醫院共建的澳門首家奕凱達®CAR-T細胞治療中心正式啟動。這標誌著中國首款細胞治療藥品——奕凱達®（阿基侖賽注射液）正式進入中國澳門，為廣大澳門的血液腫瘤患者提供新的治療方案和選擇。

對於大健康領域的未來發展，郭廣昌說：「我記得最牢的兩個字叫『治癒』，因為以前我的團隊說到癌症的時候，我非常不爽，因為他老是說可以延長生命三個月，後來說可以延長生命兩年，最好的對比說可以延長生命五年。而且大家知道，雖然生命延長了，但其生活質量並不高，因為伴隨著各種的化療等等。但是我現在看到，我們現在擁有的CAR-T平台，他給我兩個字，癌症是有可能治癒的，有部分癌症，尤其我們針對的癌症，還有兩三個月的存活期的病人在用了我們一周左右的治療之後，50%左右的病人是可以治癒的，也就是可以回家了。復星的願景是希望大家都能健康、快樂地活到121歲。」

公益事業發展：堅持「商業向善」

談到公益，郭廣昌表示：復星一直堅持「商業向善」，用商業的方式讓這個社會更加美好。復星在31年前由幾位復旦校友創業起步，如今也非常願意幫助更多青年創業創新。2016年，復星基金會聯合復星葡萄牙保險Fidelidade聯合發起了Protechting青年創新創業大賽，旨在幫助全球更多的青年創業。今年的三支優勝優秀隊伍也來到了BEYOND Expo 2024參加路演交流。

復星一直非常重視ESG，郭廣昌指公益項目當中，其中一個他很關心的項目是鄉村醫生項目。復星基金會的鄉村醫生項目自2017年底開展以來，已覆蓋16個省、直轄市、自治區的78個重點幫扶縣，累計派出371人次駐縣幫扶，守護2.5萬名鄉村醫生，惠及300萬基層家庭。郭廣昌說，復星一直致力守護村醫，讓村醫守護那些來不了大城市的留守老人和小孩，復星希望盡力做一些事，讓這個社會更加美好。

本屆BEYOND Expo展覽，復星基金會攜手健康生態企業——復宏漢霖、復星凱特、復星杏脈亮相生命科學展區。復星除了展出最新的科研成果和技術應用外，還分享前沿研究和技術如何加速改善民生健康需求，從而對社會作出貢獻，務求通過展覽更具體展出復星「公益＋科創」的最新實踐成果。復星同時圍繞上海復星公益基金會的國際化標杆示範項目－－「Protechting全球青年創新創業大賽」，開設專題路演。

SOURCE 復星