東軟教育發佈智能製造雙碳管控系統實訓室

香港2024年5月24日 /美通社/ -- 中國在第75屆聯合國大會上確立了2030年碳達峰、2060年碳中和目標，並發佈多項政策支持「雙碳」。工業作為碳排放主要來源，需依靠數字化和智能化轉型減少排放。據WRI數據，中國超70%的碳排放與工業相關。綠色技能人才全球需求增長迅速，中國「雙碳」領域預計「十四五」期間需55至100萬人才，當前缺口較大。製造業對環保技能尤其迫切，WMS軟件工程師崗位2024年需求比2023年增150%，MES軟件工程師需求同期增長270%，顯示出對智能生產系統專業人才的急劇增長需求。

東軟是推動中國製造業數字化轉型和綠色發展的先鋒者，東軟憑借強大研發能力與行業經驗，在智能製造及雙碳管控上發揮領導作用，推出創新方案促進企業數字化轉型與效率提升，並提供全面碳排放管理服務。其在能源領域的智能電網管理系統、交通領域的智能交通系統有效降低能耗與排放，環保領域的環境監測系統則助力科學決策。東軟還投入低碳技術研發，涵蓋清潔能源與碳捕捉技術，全力支持雙碳目標實現。

東軟教育結合東軟的產業優勢，服務國家戰略，基於TOPCARES教育學理論，設計崗課賽融通一體化的智能製造雙碳管控實訓室產品，一站式幫助院校提升專業教學水平和育人能力，助力高校專業內涵建設。智能製造雙碳管控實訓室符合國家Web前端開發技能實訓室和Java開發技能實訓室標準。面向企業崗位包括Java開發工程師、Web前端工程師、移動應用開發工程師等；適用於高校計算機與軟件方向相關專業；涉及移動端UI設計、JavaScript程序開發、MySQL數據庫應用開發、Java Web開發技術、Vue.js開發技術、移動端uni-app跨平台技術、SpringBoot框架技術等14門課程產品。此外，還包括雙碳招投標網、雙碳企管寶APP、智能製造雙碳管控系統後台、雙碳可視化數據平台等7個課程級項目、4個綜合級項目；可以支持GZ031應用軟件系統開發賽項、一帶一路暨金磚國家技能發展與技術創新大賽「商務軟件解決方案」賽項及 「1+X」JavaWeb應用開發職業技能等級證書，適用於專業教學、綜合實訓、競賽訓練等多場景應用。

本實訓室在於深度整合雙碳管控業務場景至軟件開發教學，依托產業優勢，覆蓋WMS、SCM、MES三大模塊，模擬真實產業實戰，強化學生實踐能力。同時融入「五新」特點，如Uni-app跨平台技術、採用Vue.js，統一代碼多平台部署，提升開發效率，以及低代碼技術借助預置組件快速構建應用，加速教學進程與實踐成果產出，通過進階式項目體系分層次設計學習路徑，逐步提升學生實踐技能。配套資源全面，涵蓋各階段學習材料與實戰項目資源，針對性培養UI設計、前後端開發、移動開發等核心崗位技能，全方位強化軟件開發綜合能力。

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