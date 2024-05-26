佰維啟用新標誌，品牌啟程新時代

佰維新標誌採用切割玻璃的稜角設計，完美融合了佰維創新精神中的銳利與靈動。 標誌首先展現品牌名稱的第一個字母 「B」，其次標誌蘊含著更深層的意義：無限循環的線條設計，象徵著佰維在所有業務領域中追求無限前沿的潛力。

隨附的標語 「無限存儲，無限解決方案 」表達了佰維對儲存產業未來的自信態度，並展現了佰維在未來發揮更重要作用的能力。

佰維存儲創始人兼諮詢顧問孫日欣表示：「新標誌意味著新的起點，在新時代和佰維先進的領導下，我們對佰維的未來發展寄予更高的期望。」

「品牌新標誌不僅僅是設計上的改變，它還象徵著佰維的發展歷程和未來的無限機遇，」佰維董事長孫成思補充道，「我們希望這個標誌能夠反映出佰維對無限創新的承諾，以及我們隨時準備好以勇氣和靈活應對未來挑戰的決心。」

新標誌象徵品牌成長與未來願景

新標誌的發布正值佰維發展史上的關鍵時刻。 佰維完成了第二階段成長並成功上市（股票代號：688525），佰維現正邁入3.0時代。 這一階段將以佰維先進的封裝技術、完善的設施設備以及其在人工智慧技術推動的電腦領域中取得的競爭優勢為標誌。

「我們的新標誌象徵著我們對未來十年迎接新機會的樂觀態度和萬全準備，」佰維董事長孫成思表示，「人工智慧正在改變運算世界，遊戲、電競、物聯網和大數據也在持續發展，我們將抓住這些趨勢，推動儲存和記憶體市場的實質成長。」

佰維副總經理徐騁補充說：「我們將在技術上不斷創新，探索無限潛力，為全球客戶提供更好、更專業的儲存解決方案。」

「無限」標誌背後的故事

新標誌的獨特之處在於它對佰維無限潛力的詮釋，它見證了公司從初創到上市初創的歷程。 標誌設計以無限創新、靈活和勇氣為核心，而這些正是推動了佰維企業文化和營運發展的動力。

佰維董事長孫成思解釋說：「標誌中的無限符號象徵著我們對無限可能和未來道路的堅定信念。我們很高興能與我們的合作夥伴、客戶和全球社區分享新標誌的發布，同時我們將延續肩負使命，在儲存和記憶體產業實現無限創新和市場引領。」

關於佰維

佰維是一家全球領先的儲存和記憶體解決方案供應商，產品涵蓋嵌入式儲存、工業儲存和消費者儲存。 佰維致力於創新和卓越，不斷突破技術邊界，提供高品質的解決方案，以滿足全球客戶不斷發展的需求。

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SOURCE BIWIN Storage Technology Co., Ltd.