研究證實泰國薑黃素治療消化不良的效果與現代抗酸藥相當

27 5月, 2024, 11:01 CST
朱拉隆功大學醫學院和泰國傳統與替代醫學司以及當地醫學院的胃腸病學家合作，證實泰國薑黃素治療消化不良的效果與現代抗酸藥相當，並計劃將泰國薑黃素推向全球市場。
曼谷2024年5月27日 /美通社/ -- 很多人可能都經歷過消化不良引起的腹脹、疼痛、緊繃感、噁心和燒心等症狀，這在當今社會非常普遍。為了緩解症狀，許多人調整生活方式和習慣，同時持續服用抗酸藥。還有些人選擇了泰國草藥，例如「薑黃素」。但重要的問題是：「薑黃素能否代替抗酸藥來治療消化不良？如何使用它？是否應與現代藥物聯合使用？是否有副作用？」
為了找到這些問題的答案，朱拉隆功大學醫學院預防與綜合醫學卓越中心(CE-PIM)主任兼創始人Krit Pongpirul（醫學博士、副教授）領導的專家團隊設計了一項研究，旨在檢驗由泰國政府製藥組織補貼的泰國薑黃素膠囊與現代抗酸藥相比的療效。
「薑黃素類化合物」具有鎮痛、殺菌和消炎的功效，但並不等同於薑黃中的「薑黃素」。這種乾燥後經過研磨的草藥含有薑黃素類化合物和其他物質，包括揮發油。
這項臨床研究從2019年6月開始至2020年4月結束，151名患有消化不良（早期階段）但幽門螺桿菌檢測呈陰性的志願者參加了試驗。研究結果表明，薑黃素和奧美拉唑在治療消化不良的效果上沒有明顯差異，兩種藥物聯合使用也沒有提升療效。此外，連續攝入薑黃素也未報告出現嚴重副作用。
基於這些發現，該團隊正準備以ThaiCureMin品牌將「薑黃素藥丸」推向全球市場。未來，該團隊計劃尋找薑黃種植戶和有機來源，確保可以從上游追溯到下游，提高產品價值和消費者信心。此外，團隊還將對薑黃素中的精油進行測量，以瞭解其含有的物質和含量。
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朱拉隆功大學傳播中心
SOURCE Chulalongkorn University Communication Center
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