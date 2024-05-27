研究證實泰國薑黃素治療消化不良的效果與現代抗酸藥相當

朱拉隆功大學醫學院和泰國傳統與替代醫學司以及當地醫學院的胃腸病學家合作，證實泰國薑黃素治療消化不良的效果與現代抗酸藥相當，並計劃將泰國薑黃素推向全球市場。

曼谷2024年5月27日 /美通社/ -- 很多人可能都經歷過消化不良引起的腹脹、疼痛、緊繃感、噁心和燒心等症狀，這在當今社會非常普遍。為了緩解症狀，許多人調整生活方式和習慣，同時持續服用抗酸藥。還有些人選擇了泰國草藥，例如「薑黃素」。但重要的問題是：「薑黃素能否代替抗酸藥來治療消化不良？如何使用它？是否應與現代藥物聯合使用？是否有副作用？」

為了找到這些問題的答案，朱拉隆功大學醫學院預防與綜合醫學卓越中心(CE-PIM)主任兼創始人Krit Pongpirul（醫學博士、副教授）領導的專家團隊設計了一項研究，旨在檢驗由泰國政府製藥組織補貼的泰國薑黃素膠囊與現代抗酸藥相比的療效。