東軟教育發佈國內首個教育元宇宙平台

香港2024年5月27日 /美通社/ -- 近日，東軟教育集團發佈首個國內教育元宇宙平台，即東軟元宇宙創意創作分享平台-OpenNEU，平台提供一站式教育元宇宙解決方案（ PC端：http://metaverse.neuedu.com ）。本平台通過元宇宙可視化的方式打破時間與空間的限制，構建現實世界和虛擬世界的融合，幫助用戶在虛擬世界中交流共享、遊戲式互動教學和實時協作，構建遊戲化、智能化的學習環境，讓教師/學生進入一個全沉浸式、強交互的學習場景中，獲取知識並提升技能。平台可以為學校專業用戶提供領域垂直大模型，為學生用戶提供教學問答數字人、多場景虛擬空間設計、多維度遊戲式任務體系、多人協同交互機制，為社會其他學術組織與機構提供一體化解決方案。平台運用了大數據、雲計算、區塊鏈、生成式人工智能和信息安全等技術，為學校教學提供更加個性化、更快捷和更全面的學習支持和服務。

東軟教育元宇宙平台的核心價值解決傳統教育中教學方式單一、教學內容不足、師資力量不足等核心痛點。結合東軟TOPCARES培養指標體系，構建學生「八大能力」素養圖譜，並生成三維立體化教育數據和動態構建學生學習者立體畫像。教育元空間突出沉浸感、互動性、趣味性，寓教於樂提高教學效率，提升教學質量、改善學習體驗和培養創新能力等方面價值。打造實現終生教育，開啟遊戲式相互學習，形成學習共同體。

本平台採用模塊化功能開發，包括支持場景定制、智能教學問答數字人、千人千面的角色選擇、不同特色的元空間構建與管理、AIGC工具應用及內容實時分享、數字孿生校園及信息管理等，將垂直領域大模型應用於每一個教育元宇宙空間，從可見性、專注力、參與度、安全性、高效性五個維度構建環境沉浸，資源沉浸、交互沉浸的虛擬學習社區平台提供元宇宙教育新範式，賦能醫療、康養、工業、商務、體育、人文、電商、思政、教育等相關領域，以滿足不同學校的特殊需求，從而提高教學效率和質量。以滿足不同學校的特殊需求，提高教學效率和質量。

未來，東軟教育科技元宇宙研究院將以教育元宇宙為錨點，將人工智能及相關技術作為手段，轉變為從「以技術為中心」到「以人為中心」的教育大模型數據挖掘與分析，因材施教、激發興趣、以數據驅動並將其作為未來教育數字化轉型的堅定方向，為更多需要教育的人提供元宇宙終身教育體系。

聯絡人：Lin Wei, [email protected]

SOURCE 東軟教育科技集團