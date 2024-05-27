東軟教育科技集團與在漢七所高校簽署校企合作

香港2024年5月27日 /美通社/ -- 2024年5月25日，武漢東軟軟件園開園典禮在武漢隆重舉行。儀式上，東軟教育科技集團與江漢大學、武漢商學院、湖北工業大學、武漢紡織大學、武漢科技大學、華中師範大學、武昌理工學院七所在漢高校簽署校企合作協議。

江漢大學校長景新華，武漢商學院校長彭瑜、副校長劉佳霓，湖北工業大學黨委常委桂麗，武漢紡織大學校黨委常委李華君、人工智能學院院長胡新榮，武漢科技大學校長倪紅衛、副校長馬騰，華中師範大學計算機學院院長蔣興鵬，武昌理工學院副校長楊灼芳、教務處處長王建斌等高校領導出席簽約儀式。

武漢市委常委、武漢經開區黨工委書記劉子清，武漢市副市長汪元程，武漢經開區管委會主任唐超，東軟創始人、董事長劉積仁，東軟集團副董事長兼CEO榮新節等領導共同鑒證簽約。

東軟教育高級副總裁李印杲與七所在漢高校代表簽署校企合作協議，高教事業部副總經理趙龍、高教事業部華中區總經理任志龍等出席儀式。

劉積仁董事長在儀式上表示：東軟選擇在武漢建設軟件園及發展產業，正是看中了武漢市的人才優勢，武漢市有80多所高等院校，在校生110多萬人。我們將進一步深化與在漢高校的產教融合，共同培養高質量規模化的數字人才，為武漢市及華中地區的數字經濟發展提供強有力的人才支撐。

根據協議內容，東軟教育與各高校以共建產業學院、專業共建、教育資源輸出等多種形式，打造產學研協同育人的新模式。通過課程設置、實踐教學、實習實訓、科研合作等方式，共同培養具備創新精神和實踐能力的數字人才。

在典禮上，武漢經開區管委會主任唐超、江漢大學校長景新華、武漢商學院校長彭瑜、東軟教育高級副總裁李印杲還共同為武漢軟件人才培養基地揭牌。

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SOURCE 東軟教育科技集團