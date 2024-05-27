長橋科技與銀河國際共獲知名財經機構《亞洲銀行家》「年度最佳財富管理科技實踐」大獎

香港2024年5月27日 /美通社/ -- 長橋科技（Longbridge Whale）與重要合作夥伴銀河國際（CGS International Holdings）共同榮獲國際知名財經機構《亞洲銀行家》 （The Asian Banker）2024 年度大獎，獲評「年度最佳財富管理科技實踐」（Best Wealth Management Technology Implementation）大獎。

The Asian Banker Awards 是香港零售金融和金融科技領域最嚴格、最有聲望和最透明的國家級獎勵計劃之一，旨在表彰金融機構和金融科技公司的遠見、執行力、市場領先的金融服務提案、傑出成就和最佳實踐。

獲獎的年度最佳實踐項目為中國銀河國際推出的全新智能化交易應用和平台銀河環球通（Galaxy Global），旨在通過利用先進的人工智能（AI）和數據分析（BI）來滿足專業投資者的複雜需求，以提供卓越的用戶體驗。銀河環球通由中國銀河證券的香港國際子公司與長橋科技合作開發。

銀河環球通帶來了領先行業的競爭力，將 AI 的能力應用在產品中，為投資者帶來最佳體驗。除了企業智能客服 AI 的應用，銀河環球通將 AI 能力進一步開放給投資者使用，接入 PortAI 新聞資訊一鍵總結功能，通過自動識別和提取長文中的關鍵信息和主題，以簡潔明瞭的方式進行總結和概括，具有「萬字研報，秒划重點」的「一鍵總結」能力，為投資者提供全天候的洞察，使交易員能夠做出迅速、明智的決策。

在交易層面，銀河環球通為投資者帶來豐富的專業投資工具，包含策略選股、深度行情、全面的財務分析、專業圖表工具、熱門榜單、AI 輔助工具等功能和模塊，充分將數據進行可視化呈現，直觀、現代化的交互模式對於投資者管理多元的投資組合，並需要全面瞭解資產狀況以快速、明智地做出專業投資策略有更高效、更便捷的體驗提升。銀河環球通強大的數據分析能力使得對市場動態、風險評估和合規要求有更深入的理解，確保投資既有策略性又有安全性。

銀河環球通依據現代化、便捷交互的理念進行產品設計，為投資者帶來更優雅的界面設計和交互體驗，支持靈活的自定義面板組件佈局、多達數十個交易、行情快捷鍵操作設置，投資者可以根據個人喜好和操作場景進行自主定制。這樣的設計不僅關注產品美學的提升，更注重在便捷的操作中提高功能的效率，進而幫助投資者搶佔投資先機。

中國銀河國際控股有限公司是中國銀河證券股份有限公司於中國境外第一家設立的全資海外子公司，於 2011 年 2 月於香港註冊成立，開展海外業務。中國銀河國際控股有限公司（透過其下屬子公司）致力成為一家全方位的投資銀行，提供經紀和銷售、投資銀行、投資研究、資產管理及融資服務。

Longbridge Whale 是新加坡長橋集團旗下新一代數字化證券交易系統解決方案及服務品牌，旨在為券商基礎設施建設提供新一代數字化技術解決方案，推出證券櫃台、互聯網 App+ 以及 7×24 小時一站式虛擬資產交易系統、美股及美股期權等解決方案，以革新的金融科技理念，共同推動證券行業數字化轉型。長橋科技（香港）是香港交易所經紀自設系統供應商（BSS Vendor），目前服務超 60 家香港券商客戶。

SOURCE 長橋科技（香港）