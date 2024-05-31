「畫出香港」社區藝術計劃圓滿結束

辦公室變身互動體驗空間

今年「畫出香港」首4個週末工作坊於中信銀行(國際)位於鰂魚涌太古坊2座的辦公室展開，為約300名8至12歲的兒童及近50位中信銀行(國際)義工提供一個融合藝術與科技的互動體驗空間。

工作坊以香港為主題，共分4個環節，由一眾香港藝術家帶領參加者接觸不同的新藝術媒介，運用科技進行創作，協助他們擴闊對藝術的認識，創造出別緻的「3D筆動物繪」、融合香港風格的「電繪肖像畫」，以及關於本地文化的「石墨發光明信片」。參加者更合力把辦公室轉化為「螢光昆蟲世界」，一同探索光與暗的微妙關係。

「密集」工作坊激發創意

為了讓更多兒童接觸到嶄新的藝術創作模式，發掘繪畫的樂趣，2個「密集」工作坊亦分別於一所小學及社區機構展開，由香港藝術家帶領8位中信銀行(國際)義工為約30名小學生提供創作指導，運用創新科技及新藝術媒介，製作與香港相關的立體藝術作品和獨一無二的電子作品，激發他們的創意和想像力。

香港青年藝術協會總監曾慧敏女士表示：「我們很高興與中信銀行(國際)再次合作。今年的工作坊涉及的創作模式和媒介亦十分創新，為香港兒童提供了發揮創意、增加自信、探索藝術無限可能的寶貴經驗。」

中信銀行(國際)副行政總裁兼人力資源總監李海霞女士表示：「中信銀行(國際)一直致力支持有意義的公益活動，為社會盡責任。今年再度與香港青年藝術協會合作推出『畫出香港』，為兒童帶來不一樣的藝術體驗，啟發他們的創意和表達能力。」

SOURCE 香港青年藝術協會