華中地區首家柏悅酒店亮相長沙繁華中心

凱悅酒店集團大中華區總裁及亞太區拓展總裁何國祥先生表示:「我們非常激動地迎來了長沙柏悅酒店的開業,並期待著為全球賓客開啟一段無與倫比的豐富體驗。我們也衷心感謝來自酒店業主公司九龍倉的信任和支持,聯合他們豐富的管理經驗,長沙柏悅酒店將致力為賓客在充滿活力的長沙打造一座精致時尚的家外之家。」

藝術與設計

長沙柏悅酒店由英國的Conran and Partners設計,其設計理念源起於一座品味卓然的女性環球旅行家所擁有的時尚府邸。酒店室內設計從湖南豐富的自然景致、多元的色彩碰撞、得天獨厚天然物產和作為商業中心及交通樞紐的長沙城市風貌中汲取靈感,在充滿活力的都市繁華中心,為賓客在雲端構建出一座時尚愜意的家外之家。

簡潔干淨的建築線條與別具一格的家具藝術品形成鮮明對比,設計中極具質感的灰色石材、乳白色大理石、淺色橡木以及墨綠色與黑褐色等大地色系搭配均勻分布的冷翡翠天然大理石,加以緞面黃銅作為點綴,在酒店內營造出精致優雅且溫馨別致的氛圍。秉承柏悅品牌理念,長沙柏悅酒店內陳設有多款藝術作品,在體現目的地文化的同時,與奢雅的宅邸設計相得益彰,致力為品味獨到、閱歷豐富的環球旅客提供賓至如歸的奢華體驗。

步入酒店四層的抵達區域一副5.6米高的金絲銅線交織而成的藝術品映入眼簾,其靈感來自於湖南當地被聯合國教科文組織收錄非物質文化遺產名錄的湖南湘繡,以充滿活力的橙藍色調和抽象的藝術表達形式,靈動再現長沙人文精髓以及「山水洲城」的地貌特色。

雅奢客房

長沙柏悅酒店擁有230間現代舒適的客房,包含24間套房,客房面積從50平方米到268平方米,分布於54至61層。客人步入客房時,可透過全景玻璃窗飽覽湘江壯麗美景或醉人的城市天際線景觀。室內配色以木質礦石等自然元素為靈感,搭配沉靜雅致的墨綠或暗紅色調家具,從房間裝飾品到燈具,再到裝飾有天然大理石-冷翡翠的獨立盥洗室,以及智能感應家居設施,為賓客營造出精致愜意的居停氛圍。

美饌佳釀

位於酒店62層的蕾蘭餐廳,坐擁湘江及城市天際線壯麗景觀,設有五處風格別具的開放式用餐空間,提供豐富的全天候用餐選擇。步入餐廳中心區域,引人入勝的純手工打造的錯落有致的樹葉形狀藝術玻璃裝飾,將溫馨優雅的餐廳空間分布於左右兩側,客人可根據自己的喜好和需求選擇不同的休憩及用餐環境。

八間雲端私享包間,以不同的色彩碰撞及時尚藝術畫作加以區分,精致典雅的宅邸式設計,可同時容納6至20位賓客用餐,個性化的管家式服務及專業的侍酒師,為賓客帶來別具一格的美食佳釀之旅。夜幕降臨,移步至酒吧,欣賞絕妙天際美景的同時,亦可探索調酒師靈感調配的創意雞尾酒以及風味獨到的精釀啤酒、甄選葡萄酒及各式烈酒。

長沙柏悅酒店行政總廚張雯雯女士尤為精研中餐領域,她帶領的廚房團隊,甄選本地優質新鮮食材,為美食鑒賞家們提供正宗的粵式佳餚、地道湘菜及寰宇珍饈,且秉承著可持續發展用餐理念,關注食材的均衡搭配,從傳統半自助早餐到精致正餐、從特色下午茶到本地風味的隨享小食,致力於將蕾蘭餐廳及酒吧打造成為長沙美食新地標。

康樂療愈

位於酒店48層的健身中心,設有先進的有氧設備、力量器械、瑜伽空間及專屬休閒室,賓客可在俯瞰湘江勝景的同時,釋放一天的緊張與疲倦。25米高空恆溫泳池,選用來自阿爾卑斯山脈的獨特天然石材瓦爾斯巖建造而成,觀景落地窗搭配戶外庭院綠植,打造一處都市繁華之上的寧靜綠洲。賓客還可體驗獨具特色的水療設施,富含豐富喜馬拉雅鹽水的恆溫蒸氣浴室,有助於皮膚吸收;特色桑拿可根據季節變化提供不同的草本芳香療法;活力熱水泡池設有氣泡按摩座椅,可放松肌肉;賓客可於加熱躺椅上欣賞城市美景亦或感受體驗式淋浴帶來的定位水力沖射及香氣冷霧模式,與自然連接,煥活能量療愈身心。

宴會空間

長沙柏悅酒店憑借其得天獨厚的地理位置、精致典雅的宅邸式設計風格、久負盛名的餐飲體驗以及宴會會議卓越服務,將確保各類型活動的成功舉辦。酒店擁有五處優雅靈動、設備齊全的會議宴會場地,總面積近1,800 平方米,適合舉辦 36 至 900 人規模的各類活動。其中位於酒店4層落客平台的庭苑,設有一間252平方米自然采光的宴會廳,配備先進齊全的視聽設備、互動式開放廚房、迎賓備餐區域。898平方米的戶外花園草坪-芳園與之相連,為戶外儀式營造出溫馨愜意的優雅氛圍。位於酒店頂樓63層的三間靜謐別致的沙龍多功能廳,面積從75平方米至224平方米不等,將時尚品味融入雅致空間,每一處細節為您詮釋非凡與格調。160平方米寬敞舒適的備餐前廊與沙龍廳互相連通,擁有彰顯藝術氣息的室內設計及家具,為各式茶歇錦上添花,開放式廚房空間,盡享沉浸式烹飪體驗。

「我們十分高興能將卓爾不凡的柏悅品牌引入湖南長沙」,長沙柏悅酒店總經理康堅白先生表示,「酒店將憑借細致入微的個性化服務、獨具匠心的室內設計與精心雕琢的藝術作品、彌足珍貴的美食美酒之旅和非凡難忘的活動體驗,為華中地區的奢華酒店樹立新的標桿,經典重現奢華由心,為智趣非凡的環球旅行者開啟無與倫比的豐富體驗。」

會員禮遇

為了使凱悅天地會員可享受更多專屬禮遇,凱悅天地會員即刻起通過凱悅官方渠道預訂長沙柏悅酒店客房,並於2024年6月1日至8月31日期間入住,每個認可房晚即可獲享500點獎勵積分的禮遇。如欲獲知更多凱悅酒店集團旗下新開業酒店會員專享活動,請登錄worldofhyatt.com/newhotelbonus。此活動無需注冊,可與其他優惠活動同享。

關於柏悅酒店

柏悅酒店為追求品位的環球旅客精心打造風格獨具且賓至如歸的奢華體驗。柏悅酒店的尊貴賓客可在精致的環境氛圍中享受優雅周到和個性化的服務。坐落於世界聞名的旅行目的地,柏悅酒店采用獨具匠心的定制設計,將精巧建造與低調奢華完美融合。每一間柏悅酒店均配備有齊全的設施、陳設講究的客房、備受贊譽的藝術品收藏、難得一見的沉浸式餐飲體驗以及由名廚主理的經典特色餐廳。目前,凱悅集團旗下共有45家柏悅酒店,分別位於阿布扎比、奧克蘭、曼谷、比弗克裡克、北京、布宜諾斯艾利斯、釜山、堪培拉、長白山、卡爾斯巴德、金奈、芝加哥、多哈、迪拜、廣州、杭州、海德拉巴、伊斯坦布爾、雅加達、吉達、京都、馬爾代夫、馬拉喀什、墨爾本、門多薩、米蘭、紐約、寧波、二世古、巴黎、西貢、三亞、首爾、上海、深圳、暹粒、聖基茨、蘇州、悉尼、東京、多倫多、維也納、華盛頓、桑給巴爾和蘇黎世。如需更多信息,請訪問parkhyatt.com。

關於凱悅酒店集團

凱悅酒店集團總部位於美國芝加哥,是全球著名的酒店集團。凱悅的信念是「關愛每一個人,讓他們盡善盡美顯真我」。截至2024 年 3月 31 日,凱悅在全球六大洲超過78個國家和地區擁有1,300 余間酒店和一價全包酒店及度假村。凱悅旗下擁有四大酒店系列:永恆經典系列,包括柏悅酒店(Park Hyatt)、君悅酒店(Grand Hyatt)、凱悅酒店(Hyatt Regency)、Hyatt、Hyatt Vacation Club、凱悅嘉軒酒店(Hyatt Place)、凱悅嘉寓酒店(Hyatt House)、Hyatt Studios和逸扉(UrCove);創意無限系列,包括Miraval、阿麗拉(Alila)、安達仕酒店(Andaz)、桐森酒店(Thompson Hotels)、Dream Hotels、凱悅尚萃酒店(Hyatt Centric)和凱悅嘉薈酒店(Caption by Hyatt);獨立品牌系列,包括凱悅臻選(The Unbound Collection by Hyatt)、凱悅悠選(Destination by Hyatt)和凱悅尚選(JdV by Hyatt);以及暢享度假系列,包括Impression by Secrets、凱悅樂家(Hyatt Ziva)、凱悅奇樂(Hyatt Zilara)、Zoëtry Wellness & Spa Resorts、Secrets Resorts & Spas、Breathless Resorts & Spas、Dreams Resorts & Spas、Hyatt Vivid Hotels & Resorts、Alua Hotels & Resorts和Sunscape Resorts & Spas。此外,凱悅的子公司還運營著凱悅天地忠誠顧客計劃、ALG Vacations、全球性旅游平台Mr & Mrs Smith、Unlimited Vacation Club、目的地服務管理公司Amstar DMC和技術服務公司Trisept Solutions。如需更多信息,請訪問 www.hyatt.com。

SOURCE 長沙柏悅酒店