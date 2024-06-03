共探幼教實踐之路，《耀中幼教教學法》簡體中文版發佈儀式在京舉行

耀中耀華行政總裁兼校監陳保瓊博士在開幕致辭中說：「在耀中耀華幼教發展歷程中，北京扮演著舉足輕重的角色，它是我們跟中國內地教育界交流與合作的重要起點之一。」

上世紀七十年代，陳校監從美國學成歸來，在中國香港傳統幼教的環境中，引進西方「遊戲中學習」的教育理念。1985年兒童節前夕，為了將國際最新的教育理念與實踐介紹給內地同行，應宋慶齡基金會邀請，香港耀中在北京舉辦《明日棟梁》幼兒教育展。這是改革開放後，內地第一次引進境外的幼教模式，時任宋慶齡基金會主席、中國建國元勛朱德夫人的康克清女士為展覽剪彩，引發熱烈反響。這次展覽使北京成為耀中耀華跟中國內地教育界交流與合作的重要起點之一。

而後，1989年，香港耀中與聯合國兒童基金會合作，舉辦世界上首個針對0-6歲嬰幼兒教育進行全球性探討的會議——二十一世紀幼兒教育國際研討會。陳校監擔任會議籌委會主席，積極推動中國香港、內地與國際幼教界的交流。伴隨我國幼教理論與實踐在專業化道路上不斷邁進，耀中耀華的幼教理念也得到廣泛認同。在耀中成功辦學的基礎上，耀華國際教育幼兒園、耀華嬰幼兒教育中心和耀華嬰幼兒探索中心在中國內地多個城市落地生根。同時，耀中耀華在中國香港成立了亞洲首間且唯一一所專註於幼教的學位頒授院校——耀中幼教學院，持續為幼教事業輸送專業人才。

經過數十年的演進與完善，耀中耀華發展出一套獨特的，符合中國本土國情的幼教教學法。這一教學法揉合了中國傳統儒家思想與約翰杜威的西方「進步教育」理論。它既根植於中國深厚文化傳統與價值觀，又融合全球視野，在諸多幼教教學法中獨樹一幟。來自伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的Stephanie C. Sanders-Smith博士對該教學法進行深入調研後，撰寫了《耀中幼教教學法》一書。該書英文版已由權威學術出版機構勞特利奇（Routledge）出版，中文版由中華教育（中華書局子品牌）出版發行。

「今天，我們迎來了這本書的簡體中文版發布，我深感欣喜。」陳保瓊校監向嘉賓們分享，「可見，一套中國人從數十年實踐中總結出的幼教理論獲得了國際學者的廣泛認可，中國智慧能為世界教育的發展貢獻力量。」

李小琳主席在會上發表《厚德教育路，力量在中華》主題演講，高度贊賞耀中幼教教學法的理念：「這是一種全然以兒童為核心的綜合性教育法門。青少年在學校的教育，不僅註目於孩子的知識汲取，更應傾力於他們的全面發展。」 她將其歸結為二十四個字：「尊重個性，因材施教。興趣導引，激發潛能。氛圍協進，創造創新。」

任俊華教授在演講中指出，高質量的學前教育關乎國家發展和民族未來，在國際競爭日益激烈、文化交流更加深入的今天，幼兒教學需博采眾長，兼收並蓄。他肯定耀中耀華幼教教學法的創新理念，並表示：「將融匯中西的獨特幼兒教學法用於中國大陸的幼兒教學中，是積極響應國家學前教育號召的創新性做法。」

時萍教授帶領團隊負責了《耀中幼教教學法》的中文版翻譯編製。她在會上介紹，耀中幼教教學法的特別之處在於重視以中國豐厚的傳統文化資源、在多元文化與多語言的學習環境中，培養人才，應對當代全球的議題——這也是當代中國的國際教育的要義。她總結道，「耀中幼教教學法提醒我們，只有堅定地立足於中國本土，借鑒或學習外來的東西（例如進步主義的教育思想）才有意義。我們相信耀中幼教教學法，能為關心幼兒教育、國際教育的同行，提供積極而有益的借鑒。」

朱慕菊司長發表演講，認可耀中幼教教學法「十二項信條」的價值，並分享了內地幼兒園近年的教育改革成果。她說，「耀中多年追求的教育理想與國家倡導的幼兒教育改革是一致的。同時，內地廣大幼兒園多年來在改革的道路上認真學習、勇於探索，大面積地提高了幼兒園的教育質量，促進教師專業的發展，最大程度地吸引了家庭參與幼兒園的教育。他們和耀中一道在促進兒童全面發展的路上努力奮進。」

許學軍博士代表機構做閉幕致辭。他強調，中國幼教實踐之路，是國家民族進步發展的一部分。耀中耀華幼教教學法呵護兒童的好奇心及探索欲，有助於培養具有創新精神及國際視野的年輕一代，與國家加快推進高質量幼教發展的方針高度一致。

近年來，國家陸續出臺了《「十四五」學前教育發展提升行動計劃》、《幼兒園保育教育質量評估指南》等重要文件。陳保瓊校監表示，耀中耀華始終與國家同向同行，希望通過《耀中幼教教學法》一書，為國家幼教發展做出進一步貢獻。

關於耀中耀華教育網絡：

耀中耀華是紮根中國香港的全球教育先驅，融合中西文化精粹，凝練出與眾不同的教育譜系，以培育具競爭力和同理心的世界公民為使命，致力於創建一個更美好的世界。

作為富有遠見的教育先驅，曾楚珩女士於1932年在香港創辦第一所耀中學校及幼稚園。1970 年代，陳保瓊博士繼承母誌，提供最優質的雙語教育。1990年代，耀中應邀前往上海及北京，為內地的外籍人士開辦學校。陳博士其後與先生葉國華教授創立耀中耀華教育網絡，培養中國及外籍學生走向國際舞臺，作出貢獻。

憑借近一個世紀的教育奉獻，教育譜系已涵蓋從嬰幼兒教育至高等教育全學段，耀中國際學校/耀中外籍人員子女學校、耀中幼教學院、耀華國際教育學校、耀華學校、耀華國際教育幼兒園、耀華嬰幼兒探索中心、耀華嬰幼兒教育中心形成龐大網絡，遍布中國香港、北京、上海、廣州、重慶、青島、煙臺、桐鄉，以及美國矽谷和英國薩默塞特，每年為全球逾13,000名師生提供優質教育及發展機會。

SOURCE YCYW Education Network