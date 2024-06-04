復星國際榮獲《亞洲企業管治》四大獎項

復星國際執行董事兼聯席CEO陳啟宇、徐曉亮榮獲《亞洲企業管治》頒發的「亞太區最佳CEO獎」

復星國際同時榮獲「亞太區可持續發展大獎」及「最佳企業傳播獎」

香港2024年6月4日 /美通社/ -- 2024年5月31日，《亞洲企業管治》雜誌頒發「第十四屆亞洲卓越企業大獎」，復星國際有限公司（簡稱「復星國際」、「復星」或「集團」）（香港聯交所股份代號：00656）執行董事兼聯席CEO陳啟宇、徐曉亮，雙雙榮獲該雜誌頒發的「亞太區最佳CEO獎」。此外，復星國際同時榮獲「亞太區可持續發展大獎」及「最佳企業傳播獎」。

《亞洲企業管治》是亞太區內最具權威及極具影響力的企業管治雜誌，獲獎的公司均在行業內具有領先及領導地位，並於過去一年在財務表現、公司治理、企業社會責任、環境保護、企業傳播及投資者關係等方面綜合表現卓越。本次「第十四屆亞洲卓越企業大獎」的其他獲獎公司包括：信和置業、新鴻基地產、新世界發展、中國銀行（香港）、中國移動、中國電信、中國聯通、中海油、中石油、中國通信服務等亞太區內知名企業。

獎項嘉許在複雜的宏觀環境下仍能實現業績穩健增長兼ESG表現突出的企業

《亞洲企業管治》表示，2023年，面對全球複雜多變的外部環境，企業若要實現業務及財務、運營指標等穩健增長，需要擁有良好的戰略規劃並展現出強大的經營韌性。而在經營環境複雜的宏觀背景下，企業仍能採取積極主動和負責任的方式實現可持續發展，比以往任何時候都顯得更加重要。

《亞洲企業管治》指出，2023年，儘管全球經濟因地緣政治等因素仍面臨挑戰，復星依然保持戰略定力，聚焦主業，穩健發展，提升優勢產業的運營能力，實現了穩健的業績表現。在複雜的外部經營環境下，作為一家全球大型民營企業的CEO，陳啟宇先生和徐曉亮先生一直積極引領復星在做好企業經營的同時，持續加強可持續發展管理，主動承擔企業社會責任，積極做好環境、社會及管治（ESG）的工作，並利用復星全球產業生態的資源和優勢，持續為世界創造美好，因此授予陳啟宇先生和徐曉亮先生「亞太區最佳CEO獎」。

復星國際執行董事兼聯席CEO陳啟宇表示：「復星一直堅持科創驅動戰略，以創新推動產業發展，更好地服務社會。近年來我們研發的抗癌藥物不斷實現新的突破，如復星凱特的奕凱達（阿基侖賽注射液）是國內首個獲批上市的CAR-T細胞治療產品，讓越來越多的中國淋巴瘤患者獲得了更長的生存期，甚至實現了『治癒』。復星希望通過踐行創新戰略，結出更多創新成果，幫助大眾『健康地活過121歲』。此外，為了促進復星的可持續發展，除了科技創新，還會繼續落實『雙碳』目標，在ESG領域持續深耕，共創幸福生態。」

復星國際執行董事兼聯席CEO徐曉亮表示：「全球化是嵌入復星基因的發展核心抓手，復星一直善於利用全球稟賦，以全球動力嫁接全球資源，讓我們更多的好產品與服務惠及更多家庭。除了業務上的全球化『硬實力』外，復星在全球化進程中積澱的『軟實力』同樣彌足珍貴。去年底至今年初，我們成功讓國家級非遺項目、連續舉辦29年之久的豫園燈會在巴黎成功舉辦，向世界彰顯中華文化的魅力。未來，復星將繼續夯實全球運營能力，為全球家庭智造更多好產品，以全球化企業之力，承擔全球化企業之責任。」

ESG評級優異，獲市場廣泛認可

《亞洲企業管治》指出，復星一直不遺餘力推動全球ESG工作，不斷加強ESG體系建設和投入，顯著提升氣候應對能力，加速推動綠色發展。同時，復星積極履行企業社會責任，各項ESG評級指標表現優異，憑藉優秀的ESG表現獲得了市場的廣泛認可。因此，復星獲頒「亞太區可持續發展大獎」及「最佳企業傳播獎」，這既是表揚復星積極推動全球可持續發展和承擔企業社會責任，也是認可復星積極傳播ESG優秀案例的堅持和努力。

儘管後疫情時代下，宏觀環境依然充滿挑戰，但復星對可持續發展事業始終堅定不移並取得了顯著進展。2023年，復星國際的MSCI ESG評級連續三年保持AA，是大中華地區唯一一家MSCI ESG評級為AA的綜合型企業；恒生可持續發展評級躍升至AA-，並首次入選恒生可持續發展企業指數成份股；在標普全球企業可持續發展評估中的表現躋身全球同業排名前6%，並憑藉優異成績入選了標普全球《可持續發展年鑒2024》及獲得其頒授的「行業最佳進步企業」標徽；連續兩年入選富時羅素社會責任指數成份股。

SOURCE 復星