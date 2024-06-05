皇家加拿大鑄幣廠發行的最新收藏品包括慶祝努納武特成立的精美銀幣

安大略省渥太華2024年6月6日 /美通社/ -- 在努納福特 (Nunavut) 地區成立二十五年後，皇家加拿大鑄幣廠 (the Royal Canadian Mint) 為表揚加拿大最新、最大的領土而推出 99.99% 純銀收藏硬幣。 在 1993 年的努納福特土地索償協議法案，開啟了正式承認努納福特土地擁有權和自治權的大門之後，在 1999 年 4 月 1 日成立了龐大的新努納福特領土。努納福特橫跨西北領土以東部和曼尼托巴 (Manitoba) 北部，哈德遜灣 (Hudson Bay) 以北部和魁北克島，與格陵蘭西北端邊緣，在努納福特語中意味著「我們的土地」。

因努伊特 (Inuk) 藝術家 Aija Komangapik 在努納福特首都伊魁特（Iqaluit）出生和長大，她負責設計 2024 年 $20 精美銀幣 – 努納福特 的背面。在銀幣上，她將努納福特表現為因努伊特人的母親人物，被靈感來自傳統因努伊特紋身 Kakiniit 的標記環繞著。在這個代表午夜太陽的戒指內，努納福特將努納福特人（她的子民）裹抱在傳統的 Amauti 風褸 (parka) 的兜帽裡，子民隨著母親的心跳起舞。

正面飾有皇帝查理斯三世的圖像，由加拿大藝術家 Steven Rosati 描繪。這款令人鼓舞人心的收藏品由今天起公開發售。

其他新推出的收藏幣包括：

2024 年經典非流通硬幣套裝；

2024 年 $20 精美銀幣 — 色彩繽紛的鳥類 - 北美金翅雀，以 Tony Bianco 的藝術為主題；

精美銀幣 — 色彩繽紛的鳥類 - 北美金翅雀，以 的藝術為主題； 2024 年 $30 精美銀幣 — 獵人，由 Jason Henry Hunt 設計；

精美銀幣 — 獵人，由 設計； 2024 年 $50 精美銀幣 — 自由的敘述，以 Rebecca

精美銀幣 — 自由的敘述，以 Rebecca Yanovskaya 的藝術為主題；以及

2024 年 $200 純金金幣 — 皇冠。

您可以在 www.mint.ca 的「Shop」標籤上找到各產品的鑄造量、價格和完整背景資訊。硬幣的圖片可以在此處看到。

從今天起，您可以直接聯絡加拿大皇家鑄幣廠，致電 1-800-267-1871 加拿大，美國 1-800-268-6468 或 www.mint.ca 訂購這些產品。您亦可在加拿大皇家鑄幣廠的渥太華和溫尼伯精品店、參與加拿大郵政分店，以及鑄幣廠的全球經銷商和經銷商網絡購買。

關於皇家加拿大鑄幣廠

皇家加拿大鑄幣廠是負責鑄造及發行加拿大流通硬幣的皇家公司。此鑄幣廠是全球規模最大、功能最全的鑄幣廠之一，生產屢獲殊榮的收藏硬幣、市場領先的貴金屬產品，以及加拿大著名的軍事和民事榮譽獎章。鑄幣廠亦提供全方位的頂級金銀精煉服務，是倫敦和 COMEX 認證的優質交割精煉廠商。作為致力於環境保護、營造安全包容的工作環境，並對所在社區產生正面影響的機構，加拿大皇家鑄幣廠將環境、社會和治理實踐融入公司經營的各個層面。

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SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)