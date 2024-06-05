亞裔名人堂攜手橙縣音樂舞蹈中心打造新表演藝術中心

洛杉磯和加利福尼亞州爾灣2024年6月6日 /美通社/ -- 亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）宣佈與橙縣音樂舞蹈中心（ Orange County Music & Danc，簡稱OCMD）建立合作夥伴關係，將在占地1300英畝爾灣大公園（Irvine Great Park）建立一個最先進的表演藝術中心。這座亞裔名人堂表演藝術中心將於2026年竣工開放。爾灣大公園是世界上最大的市立公園之一，爾灣也被譽為新創企業孵化器，是全美第五大亞裔人口最多的地區。

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亞裔名人堂是一個文化、教育和研究機構，是一個致力於提升公眾對亞太裔貢獻認知的非營利組織。名人堂每年都會表彰各個行業和社區精英作為其年度人物，歷任年度人物從李小龍到皇后樂隊的主唱Freddie Mercury。名人堂未來會在這個世界一流的音樂廳舉辦學生表演和音樂、舞蹈和社區團體表演，這裡將成為亞裔名人堂及其跨文化活動的永久場所。

名人堂也會在這裡舉辦年度音樂會，邀請葛萊美獲獎音樂家The Doors、Chicago樂團等名人堂親善大使表演。名人堂專業的項目設計能力和技術中心將繼續推進其研究，幫助亞太裔女性及創傷宣導計畫。名人堂活動募集款項也為OCMD40%的學生提供獎學金。

橙縣音樂舞蹈中心執行主席及CEO道格拉斯•弗裡曼 (Douglas Freeman)表示，與亞裔名人堂的合作將讓中心抵達所有文化背景的亞裔孩子，讓其無論經濟狀況如何，都能追隨自己的愛好，探索創造力並實現他們的夢想。

橙縣音樂舞蹈中心是一所位於爾灣的非營利社區藝術學校，擁有300多名多元化背景的學生，其年齡從18個月到18歲不等，還有特殊的學生，針對弱勢或服務不足的成年人（包括退伍軍人和老年人）的計畫，幫助其治療癡呆症或帕金森氏症。OCMD 是史坦威精選學校和郎朗國際音樂基金會合作夥伴，同時被橙縣獨立的非營利組織Arts Orange County評為2024年傑出藝術組織（Outstanding Arts Organization）。

葛萊美獎投票人、名人堂總裁兼首席執行官謝明錦（Maki Hsieh）表示，亞裔名人堂很榮幸能和橙縣音樂舞蹈中心合作，提升和推動爾灣大公園新表演藝術中心的體驗，並確保亞裔後代世世代代能公平獲得卓越機會，讓其變得更加優秀。

新的表演藝術中心占地 1萬5000平方英尺、擁有 800個座位，將耗資約 1500萬美元，其中亞裔名人堂將資助800萬美元。表演中心建成後，這座亞裔名人堂表演藝術中心將成為美國第一個亞裔和原住民表演藝術中心。

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asianhalloffame.org | ocmusicdance.org

SOURCE Asian Hall of Fame