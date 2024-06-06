東軟教育與江蘇經貿職業技術學院攜手推進康養專業人才培養

香港2024年6月4日 /美通社/ -- 近日，江蘇經貿職業技術學院與東軟教育科技集團圍繞合作建設數智融合與健康科技產業學院開展深入溝通並簽訂合作框架協議。

在雙方座談會上，東軟教育科技集團總裁溫濤對江蘇經貿職業技術學院黨委書記繆昌武一行表示熱烈歡迎，並詳細介紹了東軟的發展歷程，尤其是智慧康養領域的產業背景及人才培養成果。他表示，依托東軟教育在智慧醫療、健康服務管理、人工智能及元宇宙等領域的優勢，雙方在前期合作的基礎上，應當著力打造"教、醫、養"一體化的新模式，共建區域示范性的康養人才培養基地。

繆昌武書記表示，學院與東軟教育有良好的合作前景，對雙方未來的合作充滿信心。他希望，借助東軟大健康領域的產業優勢及教育領域的先天優勢，從專業建設、人才培養、師資提升、國際合作等多方面開展深入合作，打造江蘇經貿職業技術學院的新名片，完成學校的數字化轉型。

隨後雙方簽署了戰略合作框架協議。在此框架協議指引下，雙方將本著平等互利，優勢互補、資源共享、協同發展的原則，共同建設江蘇高端康養類人才培養基地，為經濟社會發展提供有力的技術技能人才支撐，雙向賦能職業教育高質量發展。

江蘇經貿職業技術學院是中國特色高水平高職學校建設單位、國家示范（骨干）高職院校建設單位、江蘇省首批示范性高職院校、江蘇省高水平（卓越）高職院校建設單位。此次戰略合作框架協議的簽訂，標志著東軟教育與江蘇經貿職業技術學院開展全方位的深度產教融合，充分整合雙方資源優勢，雙方將共同推動數字康養人才的培養和發展，為地方經濟社會的持續健康發展注入新的活力和動力。

SOURCE 東軟教育