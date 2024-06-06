桃園環境永續新星！桃青年局培育新創團隊打造永續城市

另一組新創團隊──水力凈綠能團隊研發獨家水分子解鏈器、水垢不生成技術，在桃園青年局及數位發展部的共同支持下，代表台灣參與西班牙2024 4YFN GSMA MWC 新創展，成績斐然，他們成功對接了西班牙電信及聯合國氣候環境組織等多家國際單位。團隊提供去除冷卻水塔水垢的解決方案，不僅具有環境永續性更幫助設備減碳節能。團隊負責人宋富璘表示：「這次代表台灣參展，除了增進與國際單位的交流，更幫助我們打開了歐美市場的大門。」

桃園市透過青創基地幫助團隊加速拓展市場，同時將基地團隊的創新技術投入永續城市綠能發展，為台灣的永續品牌在國際上贏得了更大的知名度。桃園市政府青年事務局局長侯佳齡表示：「桃園的創新力量除了追求獲利更應兼顧社會、環境的可持續發展，我們將繼續支持和培育更多這樣的新創團隊，帶領團隊扎根桃園後再走出國際，為桃園的永續發展貢獻力量。」

桃園青創指揮部將於每年2月及8月進行進駐團隊招募，以持續激勵和培育具有潛力的新創團隊，歡迎有意於桃園發展創業項目的青年可以關注Facebook粉絲專業「桃園青創事」來獲取最新資訊，或至TYC創新創業資源網(https://tyc.tycg.gov.tw/)了解更多。若有其他創業相關問題，可來電青創資源中心創業諮詢專線(03)422-0908尋求協助（此為桃園青年事務局廣告）。

SOURCE 桃園市青年局