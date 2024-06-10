臺灣旅遊必訪！今年就到臺東體驗「最美星空」

臺東2024年6月10日 /美通社/ -- 美麗的臺東位於台灣東南方，擁有多樣天然且豐富的景觀、多元的自然環境及部落文化，低度開發加上無汙染的空氣品質，保留無光害的夜間環境，讓臺東擁有「臺灣最美觀星城市」美稱。臺東縣政府自2018年起舉辦「台東最美星空」系列活動，將永續觀光理念納入活動，並規劃深度旅行及培訓人才，帶領遊客認識璀璨星空。今年臺東縣政府將在6到8月辦理星空音樂會，活動免費入場，歡迎各地旅人到臺東體驗浩瀚星辰的獨特魅力。

台東最美星空活動自2021年獲得ISO 20121永續性活動管理系統驗證後，持續在活動中打造無光害的音樂環境，倡導減少一次性廢棄產物以及響應低碳排放行動等，讓活動連年獲得國際大獎項肯定。今年延續往年的永續概念，舉辦六場次台東最美星空，分別在6/29 (六) 關山鎮關山環鎮自行車道 紅石溪畔、7/13 (六) 大武鄉9420濱海公園(尚武濱海公園)、7/28 (六) 東河鄉金樽陸連島沙灘、8/3 (日) 卑南鄉達魯瑪克文化廣場、8/24 (六) 蘭嶼鄉椰油國小、8/31 (六) 綠島鄉公館國小，在晚上18:00-21:00間辦理，活動開放民眾免費入場，現場有星空市集、音樂表演及專業星空導覽，帶大家認識每一處臺東星空。