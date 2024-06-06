香港大學公民社會與治理研究中心發佈《循環經濟實務指南（第二冊）﹕與價值鏈攜手以資源循環舉措籌辦活動及展覽》

主題演講嘉賓闡明讓資源循環舉措扎根的必要條件

泰國會議展覽局MICE建設部門總監Mrs. Orachorn Wongpan-ngam在主題為「從政策、基建以至能力建設 — 泰國推動會展業資源循環轉型的經驗分享」的演講中強調了政府的支持對引領行業邁向資源循環和可持續發展的重要性。她表示：「在政府堅定的支持下﹐泰國會議展覽局成功把泰國在國際的舞台上定位為一個可持續發展的會議展覽地點。我們總結出實現這個目標的三大要素﹐包括 一）制定一個以實現淨零排放活動及9R為目標的總體規劃及相關行動計劃; 二）透過與擁有豐富行業經驗的策略夥伴合作﹐推動認可的培訓計劃建立會展業的人才庫; 三）進一步提升及將可持續活動管理及場地的標準普及化﹐以加強行業整體的能力。」

澳門展貿協會理事長陳思雅女士就「推動澳門綠色會展業的發展 — 障礙與機遇」向業界從業者分享了如何推動實現零碳目標的相關建議。她認為制定標準和業界的支持對促進

會展業實踐資源循環中有一定的作用：「推動綠色低碳會議展覽活動的發展需要所有相關的持份者參與﹐包括籌辦單位、場地提供者、供應商、參展商及參加者﹐以確保可持續發展的舉措應用在整個活動週期中。我們必須加強行業整體對可持續發展的舉措及其好處的認知﹐以及設立綠色低碳活動的標準和認證。這些認可及獎勵將會帶動那些優先實踐資源循環及減碳排放舉措的企業進一步實踐更多相關的措施。」

在主題演講環節後緊接著業界分享環節，由香港大學公民社會與治理研究中心總監林維峯教授擔任主持與一眾業界分享嘉賓，包括ReThink HK創辦人兼行政總裁Mr. Chris Brown、畢馬威市場推廣及傳訊總監陳彩珠女士、新世界發展有限公司技術策略與規劃高級經理伊凱欣女士、香港會議展覽中心（管理）有限公司董事總經理梅李玉霞女士，及Informa Markets亞洲區永續發展計劃總監蘇少芳女士一同深入探討「啟動多方協作促進會展業中資源循環的實踐及創新」，向觀眾分享他們對推動會展活動在資源循環實踐和創新方面合作的見解，並總結了三個要點︰

建立生態圈 — 若要活動和展覽中實踐循環，既需要現有的業界人員加大力度減廢和提升資源效率，同時需要擴展價值鏈，引進更多可以提供新解決方案和技術的新參與者。以循環性和可持續創新相關的認可計劃或獎項或能為推動業界逐漸訂立行業標準。以價值鏈為基礎，嘉許優質的實踐方案從而鼓勵業界建立全新的夥伴合作及採用創新解決方案。 政策創新 — 業界分享嘉賓表示政府在支持會展業轉型應要以身作則。政策創新是推動根本性改變的有力措施﹐從提升資源循環基建配套，到提供資金支持場地為設施進行低碳升級改造﹐以至制定有效使用資源的標準及目標﹐這些措施將鼓勵行業整體將可持續發展置於一個需優先考慮的議題。 制定具體的路線圖 — 這點涉及到制定清晰及階段性的目標以推動會展業循序漸進地達致資源循環及零碳目標。通過制定明確的路線圖﹐行業可以適時檢視進程，以及確保在活動策劃及執行方面持續地進步。

共創知識－推出《實用指南》支持資源循環轉型

業界分享環節後，香港大學公民社會與治理研究中心助理項目經理梁子謙先生主持了《循環經濟實務指南（第二冊）﹕與價值鏈攜手以資源循環舉措籌辦活動及展覽》的發佈儀式。發佈儀式邀請了13個《實務指南》合作單位代表，連同是次知識講堂的嘉賓講者、滙豐銀行慈善基金代表一同見證。

為靈活展示指南的實用性，研究中心在規劃知識講堂活動時採用了指南內以價值鏈角度出發，有資源循環導向的活動策劃框架。活動邀請了8間提供不同資源循環方案的中小企業和初創企業共同參與，以創建一個盡量減少廢物產生的活動體驗。

[1] 問題與解決方案 | 環境保護署. (2021.02). https://www.epd.gov.hk/epd/tc_chi/environmentinhk/waste/prob_solutions/WFdev_intro.html [2] 會展業有望回復或超越疫情前水平. (2024.02). Hong Kong's Information Services Department. https://www.news.gov.hk/chi/2024/02/20240219/20240219_154213_201.html [3] 2023-24年度財政預算案 - 預算案演辭. (n.d.). https://www.budget.gov.hk/2023/chi/budget04.html

SOURCE 香港大學公民社會與治理研究中心