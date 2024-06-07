上海洛克•外灘源舉辦多元文化盛宴，打造城市微度假新體驗

在上海，越來越多的年輕人更喜歡在遠行和宅家之間選擇一個中間點——無論是CityWalk，CityRide，還是夜幕降臨之後的CityDrunk，人們著意在日常生活的城市中尋找一處度假地，享受一場隨時隨地、又帶有新鮮感的城市微度假。就像英倫才子阿蘭•德波頓寫的那本《機場裡的小旅行》，城市微度假的意義對於他來說，是在「出發」與「抵達」之間，重啟屬於自己的「觀看之道」。

對於常駐上海的年輕人來說，在上海選擇一個微度假的地方，那無疑首選洛克•外灘源。街區內百年歷史建築群穿插著大大小小的廣場、加上後街寬寬窄窄的裡弄，天然就能激發年輕人的探索欲。

不僅街區內的美術館、畫廊常看常新，而且每一個餐廳都有來頭，咖啡店、酒吧不是上海獨有就是特調，零售店的品牌也各有故事。四月末的一天，街區內上演一場音樂表演，是兩位拉小提琴的老師在廣場上斗琴，這種忽然降臨的浪漫，立刻讓人轉入另一種時空——這不正是人們長途跋涉到另一個陌生地方旅行所期待的麼？而在「家門口」的洛克•外灘源就有這種體驗，甚至更多。

探索欲：走進歷史建築

來了洛克•外灘源之後，「探索欲」能夠激發人們在習以為常的城市空間中，發現那些獨屬於這座城市的文化基因。在洛克•外灘源，大部分活躍於上世紀二、三十年代的明星建築師們，如鄔達克、鴻達、李錦沛，都留下了他們的傳奇與作品。可以想象彼時的洛克•外灘源為何可以被稱為上海的設計中心。

女青年會大樓、亞洲文會大樓、哈密大樓、真光大樓等11棟精心修繕的歷史建築集中於此，以其跨越百年的建築元素展現著中西方文化的交流與交融。洛克•外灘源的城市更新據說做了接近二十年，操刀的建築師正是普利茲克獎得主戴衛•奇普菲爾德。

百年前，這批歷史建築群曾是建築設計、文化報業、博物館、戲劇影業等先鋒文化的發源地，如今，它們不僅僅是可閱讀的銘牌，更是可以親身走進的空間，為城市微度假注入了真正的上海風情。

松弛感：公共空間

無論是沿著蘇州河，還是黃浦江步行到洛克•外灘源，在外灘相對密集的建築群落裡，這裡都如同隱藏款一般張弛有度，裡面既有口袋公園，又有小街小巷。博物院廣場、協進廣場、阿哈龍廣場三大開放式廣場及多條內街組成了街區內部的公共空間網絡——這裡不僅是人們休憩的地方，更是交流和創作的場所。

欣賞美：藝術文化

位於洛克•外灘源的上海外灘美術館（RAM）憑借其學術性研究以及策展方法在上海可謂獨樹一幟，每次觀展都有深入感受和幽微且濃烈的體驗。洛克•外灘源還有OTA大田秀則畫廊、Sohe畫廊。naive理想國、城市考古圖書館也時常有一些時下新鮮有趣的活動與話題。

五感體驗：創意加持的煙火生活

在沉浸於歷史、藝術、文化的同時，洛克•外灘源讓城市度假更具鮮活熱鬧的煙火氣。

毗鄰外灘這個諸多國際品牌落地上海的首選地，洛克•外灘源不僅集聚了眾多品牌的上海首店或旗艦店，還有許多願意挑戰主流市場的品牌。

在這裡，城市生活的五感體驗被重構——你既可以在UNiTN品味設計；也可以在巷弄、廣場中聆聽街頭藝人的演奏，到墨音MOIN音樂工作室感受專業聲場的震撼；可以參加一場公共空間中的瑜伽或者舞蹈，用身體感受自我與自然；還可以走進觀夏、Aesop，品聞香氛美學。

最後，在BASAO tea喝一杯中國茶，在瑭所吃一個中式甜品，在堀口咖啡、% Arabica休憩半晌，或是至La bourriche133、榮季95品味當季的時鮮。

底蘊深厚的歷史街區、開放舒適的廣場內街、豐盛多元的文化活動、重構別樣的五感體驗，共同營造出城市度假的參與感與氛圍感，為上海市民的周末和游客的假期提供著難能可貴的「愜意」。

在此附上初夏六月將在洛克外灘源舉辦的活動，有興趣的朋友可以准備好至少半天的時間來此，推薦以下這些活動，在「ROCKBUND洛克外灘源」官方微信小程序上面可以預約及購票。

草間彌生畫展：「每天我都為愛祈禱」。

展期：2024年6月1日- 7月13日（每周二至周六10：00 – 18：00；每周日、周一及節假日閉館）

地點：ROCKBUND洛克•外灘源，上海大田秀則畫廊（虎丘路78號, 洛克安仁大樓1F）

此次展覽是草間彌生在上海大田秀則畫廊洛克•外灘源新址的首展，將呈現其自2021年以來積極創作的《每天我都為愛祈禱》系列中的56幅繪畫以及新手稿。

她以「文字」的形式更新了自己的表達語言。在網、點、側臉等代表性圖案重復出現的同時，草間經常將馬克筆和丙烯顏料混合使用，在畫布上畫出一個或多個圓，並用日語或英語在圓中寫上自己的詩和信息。筆觸輕重緩急生動地傳達了她的呼吸節奏。這些文字充滿了詩人草間對生命的無限渴望和與世界分享藝術的意願，以及對自身死亡的感知。

Silent Disco，英國原版IP引進，超空間6D城市漫舞

時間：2024年6月21日-7月14日（每周五19:30-20:40、每周六14:30-15:40及19:30-20:40、每周日14:30-15:40及19:30-20:40；如遇天氣情況不佳或其他不可抗力因素，演出時間可能會相應調整）

地點：ROCKBUND洛克•外灘源，博物院廣場

洛克•外灘源街區與1862時尚藝術中心、芭啦文化合作，共創英國原版IP引進的超空間6D城市漫舞《Silent Disco》，邀請你，戴上耳機跟隨音樂和中外SG（Silent Guide）的律動，開啟一場沉浸式的感官冒險，無論是E人I人，都能讓你靈魂律動起來，健身、社交、減壓，一舉三得！穿梭在百年歷史街區，每一個街角都能成為狂歡據點，釋放壓力盡情搖擺，搖曳進一個共同意識構建的精神場域。

《沒有上，沒有下，也沒有左右》

展期：2024年5月24日–半永久

地址：ROCKBUND洛克•外灘源，上海外灘美術館（虎丘路20號，亞洲文會大樓）

上海外灘美術館於2024年5月啟動全新長期項目「半永久占領計劃」，旨在利用美術館的「邊緣地帶」作為出發點，委約當下最有創造力的藝術家重新定義這些空間。項目的首期委約了瑞士藝術家克勞蒂亞•孔德（Claudia Comte）為美術館的樓梯空間創作了題為《沒有上，沒有下，也沒有左右》的壁畫作品。該作品從一樓延伸至五樓，覆蓋整個樓梯空間，並擴展至一樓和二樓的西廳空間。

媒體聯系人

公司名稱: 上海洛克菲勒集團外灘源綜合開發有限公司

聯系人: KK Zhang

郵箱: [email protected]

國家: 中國

城市: 上海

網址: https://www.rockbund.com

SOURCE 上海洛克菲勒集團外灘源綜合開發有限公司