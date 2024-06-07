中金保時捷基金完成首次募集

07 6月, 2024, 17:54 CST
北京2024年6月7日 /美通社/ -- 近日，由中金私募股權投資管理有限公司和保時捷股份有限公司（以下簡稱「保時捷」）旗下全資境外實體共同發起設立的中金保時捷（上海）創業投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「中金保時捷基金」）完成首次募集並在中國證券投資基金業協會完成備案。
該基金的設立是保時捷在世界範圍內首次與領先的中國金融機構旗下的私募基金子公司開展合作，保時捷作為基石投資人將積極地為基金的發展提供支持。本次保時捷出資及主要合作方案，已由保時捷全球董事會在其德國總部批准，具有高度的戰略定位。保時捷卓越的技術體系有望幫助中金保時捷基金甄選投資標的，並促進投後賦能。
中金保時捷基金是中金公司旗下私募基金子公司和國際一線知名車企合作設立的首支基金。作為中金公司國際化業務的展示項目之一，具有里程碑式的意義，是中金與海外產業集團合作，吸引全球資本，服務高水平對外開放的典範。
中金保時捷基金團隊長期深耕新能源和智能網聯汽車領域，具有鮮明的行業特點和國際化屬性。基金團隊將持續堅持以專業的投資能力挖掘新能源和智慧網聯汽車領域的投資機會，兼顧國際化與區域化策略，爭取實現被投公司、戰略合作方、投資人的多方共贏，助力中國新能源和智慧網聯汽車產業蓬勃發展。
4月24日，保時捷全球執行董事會副主席兼首席財務官麥思格（Lutz Meschke）一行與中金公司管理委員會成員徐翌成等在北京舉行會見。保時捷全球投資者關係主管、副總裁Björn Scheib，中金公司管理委員會成員、投資銀行部負責人王曙光，中金公司董事總經理楚鋼等領導參會。
關於保時捷：保時捷股份有限公司總部位於德國斯圖加特的祖文豪森。該跑車製造商是世界上最有價值的奢侈品牌之一。公司將自己視為可持續交通的先鋒，既運動又現代，並且在財務上非常穩健。其強大的企業文化基於激情、開拓精神、運動精神和家庭凝聚力。
SOURCE 中國國際金融股份有限公司
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