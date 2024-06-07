中金保時捷基金完成首次募集

中金保時捷基金是中金公司旗下私募基金子公司和國際一線知名車企合作設立的首支基金。作為中金公司國際化業務的展示項目之一，具有里程碑式的意義，是中金與海外產業集團合作，吸引全球資本，服務高水平對外開放的典範。

中金保時捷基金團隊長期深耕新能源和智能網聯汽車領域，具有鮮明的行業特點和國際化屬性。基金團隊將持續堅持以專業的投資能力挖掘新能源和智慧網聯汽車領域的投資機會，兼顧國際化與區域化策略，爭取實現被投公司、戰略合作方、投資人的多方共贏，助力中國新能源和智慧網聯汽車產業蓬勃發展。

4月24日，保時捷全球執行董事會副主席兼首席財務官麥思格（Lutz Meschke）一行與中金公司管理委員會成員徐翌成等在北京舉行會見。保時捷全球投資者關係主管、副總裁Björn Scheib，中金公司管理委員會成員、投資銀行部負責人王曙光，中金公司董事總經理楚鋼等領導參會。

關於保時捷：保時捷股份有限公司總部位於德國斯圖加特的祖文豪森。該跑車製造商是世界上最有價值的奢侈品牌之一。公司將自己視為可持續交通的先鋒，既運動又現代，並且在財務上非常穩健。其強大的企業文化基於激情、開拓精神、運動精神和家庭凝聚力。

SOURCE 中國國際金融股份有限公司