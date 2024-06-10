第三屆「香港創科展」匯聚本港新世代創意科技

香港特別行政區創新科技及工業局局長孫東教授，JP 表示﹕「國家最近提倡發展『新質生產力』，香港也正全力全速建設國際創科中心，發展高質量經濟，這些都以發展創科為核心。特區政府在《香港創新科技發展藍圖》中提出普及創科文化為八大發展策略之一，推動科普有助提升社會的創新氛圍，長遠有利於創科發展。香港創科展通過比賽形式，鼓勵同學們以『創新』和『以人為本』的理念，運用科學解決日常生活中遇到的挑戰。特區政府正大力推動STEM教育，民間的推動也至關重要，今天的展覽就是一個民間推動科普的良好示範，從現場的人流和氛圍可以感受到這是一個非常成功和受歡迎的科普活動。」

為協助年輕人擴闊國際視野，香港創新基金將安排今屆香港創科展獲金獎的中小學隊伍，前往瑞士參與全球發明界盛事「日內瓦國際發明展」，與各地的發明家交流及分享個人創作意念。專程來港的日內瓦國際發明展評委會主席David Taji-Farouki先生，對於再度參與創科展表示：「日內瓦國際發明展是全球規模最大的發明展覽會，剛結束的第49屆展覽會展示了來自約40個國家和地區逾1,000項發明。我非常高興看到上屆創科展的中小學組的金獎隊伍帶來了參展作品，他們在展覽期間與來自不同國家的人們互動及分享想法，展現出色的自信和溝通能力，其中部份作品還獲得了獎項，充份體現出香港年輕人的創意及國際視野。」

香港創新基金主席黃永光博士，SBS，JP致辭時表示﹕「科技創新是國家長遠經濟及可持續發展的重要動力，香港特區政府也致力打造香港成為國際創新科技中心。我們很高興創科展得到大家的支持及參與，並在啟發年輕人的創科旅程中出一分力。今日我見到許多家長帶著小朋友，讓他們從小培養創科的興趣和能力，我期望將來他們可以運用創新意念及科技，為社會作出貢獻，更為本港創科生態圈注入新動力。」

第三屆香港創科展有賴各界支持，包括數碼港、香港科技園、香港大學、香港科技大學、MIT Hong Kong Innovation Node和超過40個來自不同界別的合作夥伴，得以順利圓滿完成。今屆展覽共接獲約 330 份來自近 130 間本地及國際學校約 1,400 名小四至中六學生及老師提交的作品，其中約 50 間學校首次報名參加。作品主題分別圍繞「智慧城市及智能家居」、「醫療及保健」、「可持續發展」及「教育」四大範疇。120支入圍隊伍師生於創科展上介紹他們的創作意念和研發過程，其中吳氏宗親總會泰伯紀念學校（作品：「掃」書郎）、天主教培聖中學（作品：除除善友）及東華三院李嘉誠中學（作品：盲人回憶攝錄機）脫穎而出，分別獲得「小學組」、「初中組」及「高中組」的金獎，而新加坡國際學校（香港）（作品：Smart Anti-Flooding Environment (SAFE)）、聖士提反女子中學（作品：智惜冷藏）及聖保祿學校(作品：Tide）則獲現場公眾投票選為「最受歡迎大獎」得主。

今屆創科展亦特別邀請了本地大學及專上學院展示其科研技術與創科成果，讓年輕一代科研團隊分享他們的熱忱及創科經驗，包括由香港理工大學科研團隊與中國空間技術研究院為國家首次月球採樣返回任務「嫦娥五號」及人類史上首個月背採樣返回任務「嫦娥六號」合作研製「表取採樣執行裝置」、由職業訓練局太陽能車隊於2023年研發出最新一代的太陽能電動車SOPHIE 8 及 MOBO-II，以及初創企業Clearbot海洋清潔機械人等。活動亦邀請不同機構嘉賓分享創新科技在日常生活的應用及發展，由介紹日常生活中的微科學以至探索無垠宇宙，促進創科企業、學界與公眾的互動交流。

創科展今年設有六個「互動專區」，透過遊戲和工作坊讓一家大小探索科技樂趣，包括深受小朋友歡迎的「實驗室系列」工作坊，如「維他命-C魔法」探索維他命C對鮮切水果的化學作用，認識食品科學的奇妙、「動色沙丘Sand-sitivity」製作感溫動力沙，結合不同物料，改變沙的形態及色彩，刺激感官觸覺，還有「繪夢星際」虛擬畫作體驗等，利用科技將實體繪畫轉化爲虛擬的想象世界，為整個展覽增添了更多互動和創意元素。

SOURCE Hong Kong Innovation Foundation