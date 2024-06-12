英力士苯領榮獲四川長虹電器頒發的最佳質量供應商獎

英力士苯領亞太區總裁鄭惟成先生表示：「 我們非常榮幸能夠再次獲得四川長虹電器頒發的最佳質量供應商獎[1]，這是對我們為客戶的增長和成功提供價值及支持毋庸置疑的肯定與認可。我們將繼續努力深化與四川長虹的合作，助力他們大展宏圖。 」

Styrolution® PS 抗沖擊改性聚苯乙烯樹脂是一系列堅固耐用、適用於擠出或者注塑的牌號，旨在滿足各種客戶的需求。無論是一次性的酸奶杯或是經久耐用的冰箱內膽，Styrolution PS HIPS 樹脂都能滿足技術上具有挑戰的應用需求。

英力士苯領簡介

英力士苯領是一家著名的全球苯乙烯系列產品制造商，擁有高性能的苯乙烯單體、聚苯乙烯、ABS通用材料和苯乙烯特殊系列材料產品組合。憑借在材料科學領域超過90年豐富的創新經驗，英力士苯領專注提供滿足不同客戶的差異化解決方案，幫助客戶獲得競爭優勢並提供技術投資，降低碳排放的同時實現苯乙烯類閉環。公司產品應用遍布諸多行業（包括汽車、電子、家電、建築、醫療、玩具/體育/休閒及包裝）的各種日用品中。英力士本領是英力士集團旗下全資子公司，在9個國家建有17個生產基地，擁有大約3,000名員工。2023年公司銷售額達到45億歐元。

更多信息請訪問：www.ineos-styrolution.com

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[1] 參閱 INEOS Styrolution receives Best supplier Award 2023 from Sichuan Changhong Electric

SOURCE 英力士苯領亞太區