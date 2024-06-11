大疆在珠穆朗瑪峰完成全球首次無人機運輸測試

航空業的歷史性成就

無人機首次成功完成了珠穆朗瑪峰大本營和C1營地之間的設備和垃圾的往返運輸。這些營地被攀登過程中危險性最高的地段之一昆布冰瀑隔開。雖然直升機理論上可以進行相同的任務，但由於巨大的危險和成本高昂，很少被使用。

在進行運輸飛行之前，大疆工程師考慮了珠穆朗瑪峰的極端環境挑戰，包括-15°C至5°C的溫度，高達15m/s的風速，以及超過6000米的高海拔。隨後對大疆FlyCart 30進行了嚴格的測試，包括空載懸停、抗風性、低溫和連續加重有效載荷的重量能力試驗。

提供更安全的山地業務

通常，在珠峰運輸物資和清理垃圾的責任落在了當地夏爾巴向導的肩上，一個登山季他們可能需要穿越昆布冰瀑多達30余次，以完成氧氣瓶、瓦斯罐、帳篷、食物、繩索等物資的運輸。

Imagine Nepal登山向導Mingma Gyalje Sherpa表示：「夏爾巴向導平均每天要花費大約6-8小時穿過昆布冰瀑。如果運氣不好，就容易遇險。去年有三名夏爾巴向導在此喪生。」

穿越昆布冰瀑的危險攀登通常發生在溫度最低且冰層最穩定的夜間。一架未經改裝的無人機可以在12分鍾內在營地之間攜帶15公斤重量進行往返，無論白天還是晚上。大疆的運輸無人機旨在減輕一再冒著生命安全挑戰穿越昆布冰瀑的夏爾巴向導的負擔。

珠穆朗瑪峰垃圾清理

每位登山者預計在珠峰上留下8公斤垃圾，盡管進行了清理工作，但估計仍有數噸的垃圾留在山上。如果無人機技術能夠減輕清理人員的負擔，大疆非常樂意提供幫助。大疆FlyCart 30可以有效地將垃圾和人類排洩物運輸到山下，減少夏爾巴向導穿越昆布冰瀑的次數。

改變游戲規則——無人機運輸的未來

4月和5月是攀登珠峰的最佳窗口期，由於惡劣天氣，今年剩余時間的進一步活動和無人機測試受到限制。然而，得益於最近的試驗成功，尼泊爾政府與當地一家無人機運營公司簽訂了合同，從5月22日起在珠峰南坡建立無人機運輸業務。

在高海拔地區部署運輸無人機不僅有望在這些具有挑戰性的環境中提高安全性和效率，而且還凸顯了登山行業環境保護和可持續實踐的重要性。

大疆FlyCart 30於2024年1月在全球推出，根據當地用戶的獨特需求和挑戰提供實用的運輸解決方案。它已被部署在日本幫助在陡峭的山坡環境中種植樹苗和拉線，改造墨西哥的太陽能光伏裝置，協助挪威的山地火災救援工作，並改善南極洲的科研工作。

SOURCE DJI