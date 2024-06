綠葉製藥美比瑞®（棕櫚酸帕利哌酮注射液）在華獲批上市，治療精神分裂症

[1] World Health Organization. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia accessed on June 11, 2024.

[2] Huang Y, et al. Lancet Psychiatry. 2019;6(3):211-224.

[3] 中華醫學會精神醫學分會精神分裂症協作組. 抗精神病藥長效針劑治療精神分裂症的專家共識. 中華精神科雜誌 2020 年4月第 53 卷第2期.

[4] 張鴻燕,黃繼忠,司天梅等. 棕櫚酸帕利哌酮臨床使用指導意見. Chinese Journal of New Drugs 2014, 23(12)

[5] 中華醫學會精神醫學分會.精神分裂症防治指南(第二版)