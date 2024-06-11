綠葉製藥美比瑞®（棕櫚酸帕利哌酮注射液）在華獲批上市，治療精神分裂症

上海2024年6月11日 /美通社/ -- 綠葉製藥集團（2186.HK）宣佈，其自主研發的第二代抗精神病藥長效針劑——美比瑞®（棕櫚酸帕利哌酮注射液）已獲得中國國家藥品監督管理局的上市批准，用於精神分裂症急性期和維持期的治療。

針對精神分裂症治療痛點，美比瑞®可降低復發和再住院風險

精神分裂症是一種慢性、高復發和高致殘性疾病，在全球約有2400萬名患者[1]，在中國約有800萬名患者[2]，佔全球患者總數的1/3。因患者中斷治療或自行減藥而導致的病情反覆，以至於發展為難治性精神分裂症，是當前該疾病治療的一大主要難點。

抗精神病藥長效針劑相比於口服劑型可顯著改善患者依從性，是預防精神分裂症復發的重要治療策略[3]。美比瑞®是每月給藥一次的棕櫚酸帕利哌酮長效針劑，其活性成分帕利哌酮是該疾病治療的一線用藥，具有良好的改善精神分裂症陽性症狀、陰性症狀、情感症狀和認知功能的作用[4],[5]。

首都醫科大學附屬北京安定醫院院長、國家精神疾病醫學中心主任，美比瑞®項目中國臨床試驗主要研究者王剛教授指出：「考慮到精神分裂症是需要終生治療的疾病，並且長期治療的依從性難以保證，在病程早期即啟用長效針劑的治療，確保藥物在體內持續、穩定發揮作用，患者的獲益才能更大。綠葉製藥這一產品有助於精神分裂症患者全程規範化治療，降低復發和再住院風險。期待其在臨床應用中發揮出效果，助力患者持續的改善症狀，促進康復，早日回歸社會。」

深耕CNS治療領域，「新質生產力」邁向國際舞台

作為集團戰略佈局的核心治療領域之一，綠葉製藥圍繞中樞神經系統（CNS）治療領域已擁有一系列產品，包括Rykindo®（利培酮緩釋微球注射劑）、美比瑞®（棕櫚酸帕利哌酮注射液）、若欣林®（鹽酸托魯地文拉法辛緩釋片）、思瑞康®（富馬酸奎硫平片）及其緩釋片、利斯的明透皮貼劑（單日貼及多日貼）等，業務覆蓋全球80多個國家和地區，包括中國、美國、歐洲、日本在內的主要醫藥市場以及更多高潛國際新興市場。此外，集團另有包括注射用羅替高汀微球（LY03003）、VMAT2抑制劑（LY03015）等多個新藥在中國及海外市場同步開發。

綠葉製藥集團總裁楊榮兵表示：「當前，全球上市的CNS新藥中鮮有來自中國的創新力量。綠葉製藥圍繞該治療領域，已形成豐富的產品矩陣。隨著更多創新成果的豐碩落地，將與我們在CNS專科領域已構建的商業化體系有效協同，加速推動公司全球化發展的步伐，為中國醫藥產業升級貢獻『新質生產力』的澎湃力量。」

關於綠葉製藥集團

綠葉製藥集團是致力於創新藥物的研發、生產和銷售的國際化製藥公司。綠葉製藥在中國、美國和歐洲設有研發中心，擁有超過30個中國在研藥物和10多個海外在研藥物。綠葉製藥在微球、脂質體、透皮釋藥等先進藥物遞送技術領域達到國際先進水平，在新分子實體、生物抗體領域收穫多項創新成果，並在細胞治療、基因治療等領域進行了積極佈局和開發。

綠葉製藥深度佈局全球供應鏈體系，已在全球建有8大生產基地並建立了與國際接軌的GMP質量管理和控制體系。公司現有30餘個上市產品，產品覆蓋腫瘤、中樞神經系統、心血管、消化與代謝等治療領域；業務遍及全球80多個國家和地區，其中包括中國、美國、歐洲、日本等全球主要醫藥市場，以及高速增長的各地新興市場。

[1] World Health Organization. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia accessed on June 11, 2024.

[2] Huang Y, et al. Lancet Psychiatry. 2019;6(3):211-224.

[3] 中華醫學會精神醫學分會精神分裂症協作組. 抗精神病藥長效針劑治療精神分裂症的專家共識. 中華精神科雜誌 2020 年4月第 53 卷第2期.

[4] 張鴻燕，黃繼忠，司天梅等. 棕櫚酸帕利哌酮臨床使用指導意見. Chinese Journal of New Drugs 2014, 23(12)

[5] 中華醫學會精神醫學分會.精神分裂症防治指南（第二版）

SOURCE 綠葉製藥