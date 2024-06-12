與富國島翡翠灣高級公寓一起擁抱愛的多元與平等

富國島翡翠灣高級公寓坐落在風景優美的柯瑪海灘，誠邀情侶們領略「珍珠島」的自然美景。度假村有752套不同類型的住宿設施，包括公寓、頂層公寓和帶有開放式起居空間和私人泳池的別墅，非常適合追求私密性的情侶。

度假村主樓的設計靈感來源於當地漁民用來發酵魚露的木桶，是度假村的一大特色。其他四座建築代表了富國島的自然元素，每一座都有自己象徵性的色彩：金色的象徵陽光、深藍色的象徵大海、白色的象徵沙灘、粉色的象徵夕陽天空。度假村還提供眾多風景如畫的拍照景點，是理想的浪漫度假勝地。

引人入勝的娛樂體驗

度假村有各種浪漫體驗，從日出到日落，加深情侶之間的情感。賓客可在海邊上瑜伽課，或者悠閒地騎腳踏環繞度假村，以全新的視角欣賞柯瑪海灘的美景。

每日的工作坊為賓客提供了獨特的機會，讓他們盡情釋放創意，為心愛的人精心製作迷人的紀念品。烹飪愛好者可以參加由專業廚師主持的烹飪課程，學習如何製作煎餅、卷蒸糕或春捲等傳統越南菜肴。

然後，情侶們還可以參加充滿活力的海灘活動、劃皮划艇或槳板，或者只是沿著海岸享受寧靜的漫步。要想獲得真正的沉浸式體驗，Emerald Spa (翡翠水療中心) 可在專為情侶設計的私人房間內提供精緻的面部和身體護理，可謂是放鬆和恢復活力的好去處。

浪漫餐飲體驗

泳池區占地面積達五千平方米，是遊客最喜愛的地方。情侶可在清涼的池水中休憩，或在熱帶陽光下享受日光浴，同時品嘗泳池酒吧的清爽雞尾酒。此外，情侶還可以在遊樂區玩精彩的遊戲，一起品嘗美味的小吃和飲料，重溫童年時光。

喜歡安靜的情侶可在房間裡充分放鬆，酒店提供全天候客房服務。賓客可以在客房內舒適地享用早餐，或者在私人泳池暢遊時，為伴侶送上美味的漂浮餐盤，給對方一個驚喜。沒有什麼能比得上是浪漫的海濱晚餐，燭光、鮮花、美酒，還有Clubhouse餐廳技藝精湛的廚師們精心製作的美味套餐，一定能為情侶創造難忘的時刻。

歸根結底，無論我們是誰，無論我們愛的是誰，愛才是最重要的。富國島翡翠灣高級公寓歡迎一切形式的多元的、平等的愛。在這裡，心靈的表達會受到尊重和讚美。

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SOURCE Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay