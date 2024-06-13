港人在實現理想財務、精神和身體健康狀況方面與目標存在明顯落差

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宏利香港

13 6月, 2024, 11:06 CST

  • 《宏利亞洲康健調查》顯示，香港市民對未來十年在財務、精神和身體健康方面達到理想水平的信心存在顯著落差，差距分別為-15、-14和-15分
  • 調查發現經濟壓力、情緒狀態和身體健康息息相關，因此需要全方位地在「身」、「心」、「財富」三方面提升個人健康
  • 父母養兒防老的傳統觀念逐漸減弱，37%的父母不指望子女在其晚年時提供經濟支援

香港2024年6月13日 /美通社/ --《宏利亞洲康健調查》的最新結果顯示，香港市民對未來十年在財務、精神和身體健康方面達到理想水平的信心存在顯著落差。經濟壓力、情緒健康和身體健康之間的密切關聯，進一步凸顯這三面的信心差距，反映市民需要全方位地在「身」、「心」、「財富」三方面提升個人健康。

宏利在2024年1月至2月期間對香港超過1,000名25至60歲的成年人進行了問卷調查，以了解他們對十年後在財務、精神和身體健康方面達到理想水平的信心。受訪者表示在1至100的評分標準中，他們的目標是在經濟和精神健康方面達到85分，在身體健康方面達到86分。然而，他們的期望卻有所落空，估計財務、精神和身體健康的得分分別只能達到70分、71分和71分，分別相差15分、14分和15 分，反映大衆在實現個人健康可能面對不同程度的挑戰。

面對醫療成本不斷上漲，人們在維持財務穩健與確保身體健康之間往往面對艱難抉擇

此外，當被問及影響其實現理想財務狀況的阻力時，69%的受訪者提到了醫療費用的上漲。在過去的一年中，他們感受到醫療開支急增了18%，尤其在門診服務（22%）、藥物（15%）和預防性護理（14%）等方面，這更加劇了人們的擔憂。這些數字凸顯了醫療費用對個人造成的沉重經濟壓力，從而對其財務狀況產生了負面影響。

調查發現，為了應對醫療費用不斷上漲的影響，本港受訪者採取了各種措施，包括更加注意飲食（41%）、使用較便宜的醫療服務（25%）、推遲或放棄身體檢查（19%），以及選擇保費較低、保障較少的醫療保險計劃（18%）。這些舉措揭示了人們為解決經濟壓力而採取的不同措施，以及他們在維持財務穩健與確保身體健康之間往往面對艱難抉擇。

壓力和焦慮等精神健康問題亦會影響身體健康

此外，調查結果還凸顯了精神健康對身體健康的影響，其中壓力（34%）和焦慮（28%）被視為影響未來精神健康的兩大主要因素。衆所周知，壓力、焦慮與各種身體疾病之間的密切聯繫，反映精神健康和身體健康之間的相互影響。另一方面，對於癌症和心臟病等嚴重疾病的擔憂，被受訪者視為實現理想身體健康水平的主要障礙。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮(Patrick Graham)表示：「鑑於醫療成本不斷上漲和由此衍生的經濟壓力，再加上精神健康問題日趨普遍，香港市民必須重新審視維持整體健康的方法。宏利一直積極提倡身心智富的理念，強調在財務、精神和身體健康三方面取得平衡的重要性，從而獲得更健康豐盛的人生，因此我們鼓勵大衆從『身』、『心』、『財富』三方面全方位提升自己的財務和身心健康。」

本港37%的家長不再期望子女在晚年時提供經濟支援，70%的家長更計劃延遲退休

《宏利亞洲康健調查》也反映公衆的養兒防老觀念有所轉變。育有子女或打算生育的本港成年受訪者中，約有37%表示不會指望子女在其晚年時提供經濟支援。隨著這一觀念的改變，70%已婚並育有子女的受訪者計劃推遲退休年齡，這一趨勢可能影響人們對退休規劃產品和服務的期望。

白凱榮指出：「積極前瞻的財務規劃，可助我們有效應對人生各階段的不同需要。我們鼓勵市民不應局限於單純儲蓄，更應該以明智和高瞻遠矚的方法進行理財規劃。他們可尋求專業理財顧問的協助，制定出適合自身長遠目標的全方位理財方案。這樣不僅能夠提升個人對財務狀況的信心，更可讓大衆掌控自己的未來，朝著財務穩健的目標邁步前進。」

關於《宏利亞洲康健調查》

《宏利亞洲康健調查》於八個市場通過網上自助問卷方式進行，涵蓋中國內地、香港、日本、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓和越南，共有8,400 名25歲至60歲人士於2024年1月至2月期間受訪，其中1,052人來自香港。受訪者包括持有保單或有意在未來24個月購買保險的人士。

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