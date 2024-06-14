采日能源在東歐開展工商業儲能項目，推進低碳戰略

採 用電池包級浸沒式防火保護，確保高安全性，其箱體具有IP55高防護等級，確保在複雜的室外環境中性能穩定。

用電池包級浸沒式防火保護，確保高安全性，其箱體具有IP55高防護等級，確保在複雜的室外環境中性能穩定。 智能電池健康管理系統，包括健康評估、安全警告和壽命預測，確保對系統狀態和風險的全面管理，從而保證安全的操作和維護。

系統能夠予以高速調度響應，電池溫差≤3℃，進一步延長了電池壽命。

采日能源的儲能解決方案大大提高了電力質量，並能提供備用電源，降低企業的能源成本，增加綠色能源的使用。它還保持了系統的安全穩定運行，進一步支持低碳戰略。

采日能源董事長李峰對公司所取得的成就表示自豪，他表示：「我對采日能源在全球儲能市場上取得的顯著進展感到非常高興。我們在東歐成功交付我們的工商業儲能項目，不僅展現了我們在技術和解決方案方面的專注，也反映了我們對客戶需求的深刻理解。我們在歐洲、亞太、非洲和拉丁美洲的持續拓展，進一步鞏固了我們在全球範圍內的領先地位。」

展望未來，采日能源將會在即將舉行的行業展覽會上展示其最新創新成果。在SNEC光伏展覽會上，該公司位於8.1號館的A130號展位，並已經發布最新全浸沒式安全電池系統和融合性模塊PCS產品和「綠色低碳工作站」，幫助企業實現低碳戰略。在Intersolar光伏展上，位於C2.410號展位的采日能源，將會展示最新的工商業和電網側儲能系統。值得注意的是，該公司還在德國法蘭克福設有辦事處。

采日能源始終保持前瞻性和敏銳的發展戰略，近年來在歐洲和亞太等地區大力投資，以便了解當地市場需求並提供穩健的儲能系統。該公司目前正在準備在歐洲、非洲和東南亞交付多個項目。作為彭博新能源財經認證的全球一級儲能製造商，采日能源已經在全球範圍內成功交付了超過5GWh的儲能系統。該公司的全球客戶群覆蓋超過30個國家和地區。憑借擁有超過20年行業經驗的核心團隊，以及超過55%的員工致力於研發，采日能源做好了充分準備，將會滿足市場中不斷變化的需求。

SOURCE SERMATEC