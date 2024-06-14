采日能源在東歐開展工商業儲能項目，推進低碳戰略
14 6月, 2024, 08:26 CST
德國法蘭克福2024年6月14日 /美通社/ -- 作為連續兩個季度入選彭博新能源財經(BNEF)一級儲能製造商榜單的少數幾家公司之一，采日能源最近完成了其在東歐的工商業(C＆I)儲能項目的並網工作。采日能源為該項目提供了一套全面的儲能解決方案(ESS)，包括EasyCube星鏈系列372kWh儲能系統、儲能變流器(PCS)、隔離變壓器和綜控櫃。
該項目的詳細內容突出強調為客戶提供一整套專門為其需求打造的儲能解決方案。EasyCube星鏈系列372kWh儲能系統特別適用於大容量C＆I儲能需求。該項目規模為372kWh * 2，具有多種性能上的優勢：
- 採用電池包級浸沒式防火保護，確保高安全性，其箱體具有IP55高防護等級，確保在複雜的室外環境中性能穩定。
- 智能電池健康管理系統，包括健康評估、安全警告和壽命預測，確保對系統狀態和風險的全面管理，從而保證安全的操作和維護。
- 系統能夠予以高速調度響應，電池溫差≤3℃，進一步延長了電池壽命。
采日能源的儲能解決方案大大提高了電力質量，並能提供備用電源，降低企業的能源成本，增加綠色能源的使用。它還保持了系統的安全穩定運行，進一步支持低碳戰略。
采日能源董事長李峰對公司所取得的成就表示自豪，他表示：「我對采日能源在全球儲能市場上取得的顯著進展感到非常高興。我們在東歐成功交付我們的工商業儲能項目，不僅展現了我們在技術和解決方案方面的專注，也反映了我們對客戶需求的深刻理解。我們在歐洲、亞太、非洲和拉丁美洲的持續拓展，進一步鞏固了我們在全球範圍內的領先地位。」
展望未來，采日能源將會在即將舉行的行業展覽會上展示其最新創新成果。在SNEC光伏展覽會上，該公司位於8.1號館的A130號展位，並已經發布最新全浸沒式安全電池系統和融合性模塊PCS產品和「綠色低碳工作站」，幫助企業實現低碳戰略。在Intersolar光伏展上，位於C2.410號展位的采日能源，將會展示最新的工商業和電網側儲能系統。值得注意的是，該公司還在德國法蘭克福設有辦事處。
采日能源始終保持前瞻性和敏銳的發展戰略，近年來在歐洲和亞太等地區大力投資，以便了解當地市場需求並提供穩健的儲能系統。該公司目前正在準備在歐洲、非洲和東南亞交付多個項目。作為彭博新能源財經認證的全球一級儲能製造商，采日能源已經在全球範圍內成功交付了超過5GWh的儲能系統。該公司的全球客戶群覆蓋超過30個國家和地區。憑借擁有超過20年行業經驗的核心團隊，以及超過55%的員工致力於研發，采日能源做好了充分準備，將會滿足市場中不斷變化的需求。
SOURCE SERMATEC
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