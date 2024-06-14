城大香港心腦血管健康工程研究中心和仁濟醫院董事局簽署合作備忘錄

香港2024年6月14日 /美通社/ -- 香港城市大學（城大）的香港心腦血管健康工程研究中心（COCHE）與仁濟醫院董事局於6月12日簽署合作備忘錄，建立長期策略合作夥伴關係，共同推動香港腦心血管健康創新技術和解決方案的發展，長遠期望能應用於早期監測以及診斷潛在心腦血管疾病患者，讓他們可以及早治療。

合作備忘錄由COCHE總監兼城大生物醫學系陳葦恩教授及仁濟醫院董事局主席張文嘉博士代表簽署。

陳教授說：「國家及香港特區政府均重視醫療健康技術產業的發展，COCHE的科研及技術轉化成果，體現了我們及城大對於促進心腦血管健康產業技術創新的突出貢獻。我們期待通過此次與仁濟醫院董事局的合作，搭建科研、產業與醫療之間密切交流合作平台，進一步將我們的創新技術應用到社區中。這對於建立社區健康生態系統，及提升心腦血管疾病的預防意義重大。」

張博士說︰「仁濟醫院董事局認同COCHE的理念和發展方向，此次合作亦響應政府改善巿民整體健康狀況的願景，希望提升市民對疾病預防的意識，增強自我管理健康能力。今天的簽署儀式意義重大，除了意味COCHE與仁濟的合作踏出第一步外，亦充份體現慈善團體與本地傑出科研團隊凝聚的力量。」

這次簽署合作備忘錄，標誌着COCHE和仁濟醫院董事局正式建立策略合作夥伴關係，雙方將共同推動心腦血管健康及醫療領域的技術進步。COCHE的專業科學和工程團隊將逐步讓易於操作的智能監測、預防心腦血管疾病的前沿技術及輔助設備，讓仁濟醫院董事局屬下單位的服務使用者嘗試使用COCHE研發的產品，為社區居民的心腦血管健康帶來更悉心的保障。

有關香港心腦血管健康工程研究中心（COCHE）

COCHE是在香港特區政府旨在將香港發展成環球科研合作中心的重點項目InnoHK下，由城大與牛津大學及卡羅琳斯卡醫學院合作成立的研究中心，獲香港創新科技署的撥款資助。COCHE旨在整合工程、科學及醫學的知識及技術，以推動心腦血管健康產業的發展，及開發治療心腦血管疾病的創新技術，並以在全球構建社區健康生態系統，及早干預心腦血管疾病突發隱患為目標。COCHE致力於開發可穿戴智慧感測器工程和生物儀器，多模態醫學和分子成像，人工智能與人類智慧的融合三個方向，以非侵入、便於操作的方式，收集關鍵生命體徵及其他醫療診斷所需資訊，為社區健康生態系統中的早期檢測和診斷開闢道路。

有關仁濟醫院董事局

仁濟醫院董事局成立於1962年，一直秉承「仁者存心，濟世利眾」的宗旨，為市民謀求福祉。仁濟於1978年開始提供社會服務，現時主要提供三類社會服務，包括安老、復康以及青少年及幼兒服務，服務單位數目共有62個，遍佈港九及新界，去年仁濟社會服務的服務人次約有64萬。仁濟目前共有29個安老服務單位，包括長者鄰舍中心、睦鄰社區服務中心、日間護理中心、護養院及安老院等。

SOURCE 香港心腦血管健康工程研究中心