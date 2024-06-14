六善酒店及度假村全球精彩目的地布局

作為六善品牌在日本的首秀，京都六善酒店於今年四月份剛剛啟幕。酒店坐落於日本文化之都，巧妙融合傳統與現代設計，大堂以《源氏物語》為靈感，以504塊手工制作的京都燒瓷磚構成的屏風尤為亮眼，81間客房和套房則包括私人日式庭院高級套房及238平方米三臥室頂層套房。此外，品牌還於近期迎來了加勒比地區的首家六善酒店，格林納達拉薩格瑟六善酒店位於格林納達東南海岸的寧靜避世之地，設計靈感源自當地傳統建築，設有56間私人泳池套房和15棟別墅。Six Senses Residences Dubai Marina則由伍茲貝格與WSP Middle East設計，位於杜拜碼頭度假區，將超豪華生活與以健康為中心的理念融為一體，項目預計將於 2028 年竣工，屆時將成為全球最高的住宅樓。

自1994年成立以來，六善酒店及度假村始終致力於幫助賓客重建與自己和周圍世界的連接，每家六善的設計都始於對當地自然地形和材料的巧妙運用，並充分融入本地地貌、地勢，為入住客人傳遞與自然和諧相處的生活方式理念，贏得了賓客和業主的廣泛青睞與褒獎。品牌的「與六善重連」計劃，更是將對當地文化和生態環境的尊重與保護理念傳遞給酒店客人，通過觀察當地野生動物、走進當地社區等體驗讓客人與自然和諧共處。2019年，洲際酒店集團將六善品牌納入麾下，將其定位為豪華精品酒店板塊中的重要一員，並將可持續環保理念與奢華高品質酒店體驗相互融合。目前，六善酒店及度假村已在全球共擁有25家開業酒店，並有43家籌建酒店，為旅行者構建與目的地之間的橋梁。

精雕細琢，盡享至臻奢享之旅

隨著高淨值客群的增長，賓客對個性化的旅行需求亦愈發顯著，關注目的地深度游和綠色出行，六善酒店及度假村深諳賓客所需，致力讓賓客在探索中回歸本真，重建與自我、他人及世界的深刻聯系。青城山六善酒店靜佇於蒼翠的青城山脈入口，與「世界自然文化遺產」的都江堰咫尺相鄰，酒店將古老與現代交融，以充滿創意與藝術靈性的布局，為旅行者們打造出一處不失現代雅致的世外桃源。同時，酒店奉行「善食」理念，廚師團隊堅持不時不食與簡約至上的原則，為賓客提供豐盛健康的新鮮食材。「善眠」理念則與國際知名專家合作，以高品質的助眠工具提升賓客睡眠質量。賓客還可通過全方位「善趣」的養生理念，找到適合自己的樂趣。

WUMA六善知本溫泉酒店位於台東知本區，該地以森林農場為特色，生物多樣性豐富。「WUMA」取自當地語，意為「家」，寓意著賓至如歸的溫馨與舒適，旨在為賓客提供身心的療愈體驗與自然的親近享受。酒店由日本建築師隈研吾設計，景觀設計則由AECOM操刀完成，占地20公頃，整體規劃著眼於生態保護、文化尊重、農業融合、旅游推廣及自然與建築的和諧共生。酒店采用「梯田」設計理念，建築與周圍的山林和自然環境巧妙融合，賓客可在溫泉氤氳間，眺望無邊海景。此外，酒店還將推出一系列綜合康養等項目，鼓勵賓客一同參與環境保護、支持可持續發展。酒店即將在未來開業。

洲際酒店集團大中華區首席發展官孫健表示：「六善酒店及度假村作為集團旗下奢華精品矩陣重要的品牌之一，以其獨特的可持續發展與健康理念，將個性化的奢華酒店體驗相互交融，並深入挖掘在地文化，引領康養新理念的創新與不斷發展。同時，六善亦藉由卓越的品牌認知度與市場差異化戰略，不僅贏得了賓客的信任，亦吸引到全球的投資者與業主的關注。未來，我們也將繼續攜手業主與合作伙伴，為追求獨特體驗的精品旅行者提供更多選擇，為精品旅游市場注入新的驅動力。」

在全球不斷擴展的奢華版圖下，六善酒店及度假村將持續秉持健康養生與可持續發展理念，致力為全球賓客提供觸動心靈的旅行體驗，無論是置身於青城山間的靜謐自然，京都的禪意氛圍，還是在杜拜的都市繁華，六善品牌將帶領賓客深入感知目的地的魅力，沉浸非同凡響獨特體驗。

高清圖片，煩請查閱鏈接

鏈接：https://drive.google.com/drive/folders/1TxdP_h-oh6UEDeyuAqVLGLZW_cmE9_-D?usp=sharing

關於洲際酒店集團：

洲際酒店集團 [倫敦證券交易所：IHG，紐約證券交易所：IHG（ADRs）] 是全球領先的國際酒店集團，秉持「以善為本，以誠待客」的企業使命。

洲際酒店集團旗下現有19個品牌，並運營著全球規模最大的酒店忠誠客戶計劃之一，全新升級的——IHG®優悅會。洲際酒店集團旗下逾6,300家酒店遍及世界100多個國家和地區，另有逾2,000家在建酒店。

洲際酒店集團品牌家族包括：

奢華精品 ：六善酒店、度假村及水療，麗晶酒店及度假村，洲際酒店及度假村，金普頓酒店及餐廳，洲至奢選，英迪格酒店





：六善酒店、度假村及水療，麗晶酒店及度假村，洲際酒店及度假村，金普頓酒店及餐廳，洲至奢選，英迪格酒店 高端 ：voco酒店，華邑酒店及度假村，皇冠假日酒店及度假村，逸衡酒店





：voco酒店，華邑酒店及度假村，皇冠假日酒店及度假村，逸衡酒店 品質 ：假日酒店及度假村，智選假日酒店，Garner hotels，avid hotels





：假日酒店及度假村，智選假日酒店，Garner hotels，avid hotels 長住 ：Atwell Suites，Staybridge Suites，Holiday Inn Club Vacations，Candlewood Suites





：Atwell Suites，Staybridge Suites，Holiday Inn Club Vacations，Candlewood Suites 獨家合作夥伴：Iberostar Beachfront Resorts

洲際酒店集團有限公司是集團控股公司，成立於英國，分別在英格蘭及威爾斯註冊。洲際酒店集團在全球擁有約37.5萬名員工，分別在各地的酒店及集團辦公室工作。

請至www.ihg.com 獲得酒店資訊和預訂資訊，請至www.ihgrewardsclub.com 獲得更多IHG優悅會相關資訊。歡迎至 Apple App 或 Google Play 商店下載 IHG 優悅會APP。

欲了解我們的最新動態，請至全球新聞中心及LinkedIn。

SOURCE 洲際酒店集團