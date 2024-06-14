調查：面對日益增長的風險，中國一眾行政總裁持謹慎樂觀態度

北京2024年6月14日 /美通社/ -- 中國跨國企業一眾行政總裁的商業信心在過去六個月中略有提升。儘管整體情緒略有上升，但中國企業領導人表示，由於中國經濟放緩、對地緣政治緊張局勢上升和當地競爭激烈的擔憂，他們面臨日益增長的商業風險。《世界大型企業聯合會中國行政總裁信心測量結果》（The Conference Board Measure of CEO Confidence™ for China）向於中國營運的主要美國和歐洲跨國企業的駐中國行政總裁進行調查。本半年度調查評估了對目前和未來的業務狀況、中國的銷售和投資前景，以及業務面臨的主要風險等主題的情緒。

整體而言，業務信心（以 0 至 100 為分數）由六個月前的 54 上升至 56，表明情緒仍保持謹慎樂觀。50 以上的讀數反映出正面的反應比負面的反應為多。改善主要是由於完全負面情緒減少，而不是正面情緒的增加。

有關影響在中國營運的跨國企業的主要風險，61% 的行政總裁認為中國經濟放緩，其次是地緣政治緊張局勢（55%），以及由本地競爭激烈而導致價格下降壓力（48%）。大部分行政總裁表示，他們在經濟、市場和政策狀況更有利之前暫停任何投資（35%），而 58% 預計投資和/或營運將在未來兩年內從中國轉移到印度。

「市場、經濟、監管和地緣政治因素正在引領中國創造新的競爭現實，挑戰中國商機及如何抓住這些機會的舊觀念，」世界大型企業聯合會中國商務與經濟中心（The Conference Board China Center for Business and Economics）領導人 Alfredo Montufar Helu 表示：「消費仍然疲弱，當地企業正在激烈爭奪市場佔有率。與此同時，地緣政治緊張局勢正導致重新評估中國作為全球供應鏈中關鍵鏈的地位。」

報告中的其他重點包括：

業務環境

積極情緒的動力很少，但行政總裁持負面觀點的情況顯著下降。

35% 的行政總裁表示，目前情況比六個月前較好，較 2023 年下半年的 31% 上升，但仍然從 2023 年上半年的 88% 大幅下降。

表示當前狀況惡化的行政總裁百分比由 2023 年第二半年的 39% 下降至 2024 年上半年的 23%。

52% 的行政總裁預計未來六個月內情況將適度改善，與 2023 年第二半年的 51% 大部分不變。

只有 13% 的行政總裁預計業務環境在短期內將惡化，從 2023 年第二半年的 23% 顯著改善。

銷售、投資、就業

銷售和投資前景改善，但招聘意圖進一步落入負面領域。

大部分（55％）行政總裁預計他們在中國的銷售在未來六個月內將增長，10% 預計將適度下降，35% 預計將保持不變。相比，2023 年第二半年分別為 46%、17% 和 37%。

與 2023 年第二半年相比，行政總裁預計未來六個月內的資本投資將增加（19% 相比 24%）較少，但預期投資下降的比例已從 40% 下降至 23%。

近三分之一的行政總裁（32%）預計未來六個月將減少員工人數，而 2023 年第二半年的人數為 37%。只有 6% 預計員工人數將增加。

規避地緣政治風險

由於對中歐關係和中美關係的悲觀態度，行政總裁希望可以規避風險。

35% 的行政總裁認為中國與歐洲之間的關係將在未來三年惡化，55% 認為中國與美國之間的關係將在未來三年惡化。

中國與俄羅斯之間的關係（佔中國與歐洲之間的關係的影響為 81%，佔中國與美國之間的關係的影響為 65%）、工業產能過剩（分別為 77% 和 65%），以及對中國風險的規避（佔中國與兩個地區的關係的影響均為 68%）都被視為關鍵的摩擦點。

71% 的行政總裁正在擴展「在中國，為中國」的業務活動，以降低其中國業務的風險，而 29% 則表示其公司正在於中國以外建立產能以確保韌性。

58% 預計投資及/或營運將在未來兩年內從中國轉移到印度。大部分亦預計投資和營運轉至東南亞（48%）和北美（42%）。

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SOURCE The Conference Board