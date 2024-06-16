譚旭光：走進韓國，全力做好家門口市場

16 6月, 2024, 19:37 CST
韓國首爾2024年6月16日 /美通社/ -- 按照山東重工全球戰略部署，為做好「家門口」出口業務，6月14日-16日，譚旭光帶隊赴韓國調研市場，深入走訪濰柴發電機組和船舶動力渠道代理商建設情況，進一步加大產品出口力度，同時，走訪調研了韓國大數據中心發展情況和燃料電池（SOFC）示范應用項目。
協同挖掘韓國數據中心增長金礦。6月14日，譚旭光到韓國唐津市走訪博杜安發電設備代理商HANATEC，並與COMMERICAL總經理金榮星、HANATEC CEO鄭鈞座談交流。COMMERICAL是濰柴在韓國最大的發電產品銷售渠道，HANATEC是COMMERRICAL子公司，2007年起與濰柴進行合作。譚旭光說，濰柴在工業能源電力市場技術積累深厚，我們離韓國市場很近，客戶響應速度極快。希望雙方共同搶占大數據中心發電業務迅速增長的戰略機遇，共同將韓國市場的蛋糕做大，共同建立互惠共贏的良好商業秩序。金榮星表示，雙方已經建立了良好的合作基礎，濰柴的發電產品在韓國市場深受客戶認可。未來，我們將不斷拓展合作領域，更好地服務韓國客戶。
共同營造燃料電池（SOFC）技術全球產業發展生態。6月14日，譚旭光在韓國唐津市深入調研了燃料電池（SOFC）的產品技術指標和示范應用前景。譚旭光說，濰柴是燃料電池（SOFC）在中國的業務創立者，我們將走進韓國與全球合作伙伴共同營造燃料電池（SOFC）技術的產業發展生態。
為韓國客戶提供高技術高質量產品。6月15日，譚旭光到韓國安養市考察韓國最大的互聯網數據中心LG U+數據中心，詳細了解大型數據中心發電設備應用場景。譚旭光說，濰柴發電產品具備行業領先的技術優勢、規模化生產的成本優勢、雙供應鏈保障的供貨周期最短優勢。我們將協同濰柴法國博杜安、新加坡團隊，不斷為韓國客戶提供高技術、高質量、綠色環保的產品。
濰柴完全有條件將韓國船用動力市場做好。6月16日上午，譚旭光到韓國首爾市調研了解船用動力配套情況，與當地的代理商和技術人員深入交流，詳細了解產品質量和未來產品技術開發情況。譚旭光說，韓國船用動力市場空間巨大，濰柴要進一步創造條件將這一市場做好。我們要與有潛力的長期客戶深度交流合作，共同強化產品適應性開發。
SOURCE 濰柴動力
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