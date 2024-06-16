譚旭光：走進韓國，全力做好家門口市場

共同營造燃料電池（SOFC）技術全球產業發展生態。6月14日，譚旭光在韓國唐津市深入調研了燃料電池（SOFC）的產品技術指標和示范應用前景。譚旭光說，濰柴是燃料電池（SOFC）在中國的業務創立者，我們將走進韓國與全球合作伙伴共同營造燃料電池（SOFC）技術的產業發展生態。

為韓國客戶提供高技術高質量產品。6月15日，譚旭光到韓國安養市考察韓國最大的互聯網數據中心LG U+數據中心，詳細了解大型數據中心發電設備應用場景。譚旭光說，濰柴發電產品具備行業領先的技術優勢、規模化生產的成本優勢、雙供應鏈保障的供貨周期最短優勢。我們將協同濰柴法國博杜安、新加坡團隊，不斷為韓國客戶提供高技術、高質量、綠色環保的產品。

濰柴完全有條件將韓國船用動力市場做好。6月16日上午，譚旭光到韓國首爾市調研了解船用動力配套情況，與當地的代理商和技術人員深入交流，詳細了解產品質量和未來產品技術開發情況。譚旭光說，韓國船用動力市場空間巨大，濰柴要進一步創造條件將這一市場做好。我們要與有潛力的長期客戶深度交流合作，共同強化產品適應性開發。

SOURCE 濰柴動力