譚旭光：走進韓國，全力做好家門口市場

新聞提供者

濰柴動力

16 6月, 2024, 19:37 CST

韓國首爾2024年6月16日 /美通社/ -- 按照山東重工全球戰略部署，為做好「家門口」出口業務，6月14日-16日，譚旭光帶隊赴韓國調研市場，深入走訪濰柴發電機組和船舶動力渠道代理商建設情況，進一步加大產品出口力度，同時，走訪調研了韓國大數據中心發展情況和燃料電池（SOFC）示范應用項目。

協同挖掘韓國數據中心增長金礦。6月14日，譚旭光到韓國唐津市走訪博杜安發電設備代理商HANATEC，並與COMMERICAL總經理金榮星、HANATEC CEO鄭鈞座談交流。COMMERICAL是濰柴在韓國最大的發電產品銷售渠道，HANATEC是COMMERRICAL子公司，2007年起與濰柴進行合作。譚旭光說，濰柴在工業能源電力市場技術積累深厚，我們離韓國市場很近，客戶響應速度極快。希望雙方共同搶占大數據中心發電業務迅速增長的戰略機遇，共同將韓國市場的蛋糕做大，共同建立互惠共贏的良好商業秩序。金榮星表示，雙方已經建立了良好的合作基礎，濰柴的發電產品在韓國市場深受客戶認可。未來，我們將不斷拓展合作領域，更好地服務韓國客戶。

共同營造燃料電池（SOFC）技術全球產業發展生態。6月14日，譚旭光在韓國唐津市深入調研了燃料電池（SOFC）的產品技術指標和示范應用前景。譚旭光說，濰柴是燃料電池（SOFC）在中國的業務創立者，我們將走進韓國與全球合作伙伴共同營造燃料電池（SOFC）技術的產業發展生態。

為韓國客戶提供高技術高質量產品。6月15日，譚旭光到韓國安養市考察韓國最大的互聯網數據中心LG U+數據中心，詳細了解大型數據中心發電設備應用場景。譚旭光說，濰柴發電產品具備行業領先的技術優勢、規模化生產的成本優勢、雙供應鏈保障的供貨周期最短優勢。我們將協同濰柴法國博杜安、新加坡團隊，不斷為韓國客戶提供高技術、高質量、綠色環保的產品。

濰柴完全有條件將韓國船用動力市場做好。6月16日上午，譚旭光到韓國首爾市調研了解船用動力配套情況，與當地的代理商和技術人員深入交流，詳細了解產品質量和未來產品技術開發情況。譚旭光說，韓國船用動力市場空間巨大，濰柴要進一步創造條件將這一市場做好。我們要與有潛力的長期客戶深度交流合作，共同強化產品適應性開發。

SOURCE 濰柴動力

來自同一來源

濰柴動力發佈全球首款本體熱效率53.09%柴油機

濰柴動力發佈全球首款本體熱效率53.09%柴油機

「53.09%，第四次刷新全球行業新紀錄！」今天上午，在2024世界內燃機大會上，國際權威檢測機構德國TUV南德意志集團、中國內燃機專業檢測機構中國汽車技術研究中心有限公司將熱效率突破53%的檢測報告和證書頒發給濰柴動力。這標誌著，在柴油機熱效率這一關鍵經濟性指標上，中國內燃機行業又一次走向了全球巔...

探索

Image1

一般製造業

Image1

一般製造業

Image1

替代能源

Image1

公用事業