恒生首次推出以旅遊為主題的信用卡

客戶所賺取的+FUN Dollars可在線上線下超過 15 萬個消費熱點（+FUN位）即時作現金使用，包括於各大旅遊網站使用+FUN Dollars直接購買機票，讓客戶可隨時隨意揀選各機票種類及航班，以及選擇任何去程及回程的日子；亦可預訂酒店、外遊租車，甚至預購景點門票和旅遊活動等。另外，客戶亦可選擇直接以+FUN Dollars找卡數。

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示：「今次是恒生銀行首次推出以旅遊為主題的信用卡，亦有一個獨特的市場定位。在參考過市場上眾多同類型產品及了解客戶需要後，香港人熱愛旅遊，需要的是一站式及多方位回贈便利。因此有Travel+ Visa Signature卡的誕生。Travel+的意思，是這不僅是一張純粹讓客戶在海外及本地消費時賺取回贈的信用卡，而是希望讓客戶可用回贈獎賞換取各種在地獎賞之餘，更可隨時直接換購機票及酒店住宿，真真正正實現『想飛就飛』的旅遊夢想。」

為配合Travel+ Visa Signature卡的推出，恒生請來一眾旅遊達人，包括阿冰、小斯、Chris 梁彥宗及KiKi&May參與並拍攝了一輯廣告短片，由各位旅遊達人分享外遊時盡享信用卡優惠的攻略。廣告短片今天（6月17日）已在恒生官方 YouTube 頻道播出（https://youtu.be/mNwuEHTwnWg）。 另外，由即日起至12月31日，客戶成功申請 Travel+ Visa Signature卡可享獨家迎新禮遇，賺取高達$700 +FUN Dollars。詳情請瀏覽hangseng.com/travelplus。

關於恒生銀行

恒生銀行創立於1933 年，一直與時俱進，為個人及商業客戶提供優質及以客為本的銀行、投資和理財服務。恒生被譽為香港領先的本地銀行，現時服務超過390 萬名客戶。

憑藉獲獎無數的流動理財服務應用程式及優秀的數碼能力，並透過在香港超過260 個服務網點，恒生銀行為客戶提供無縫的線上線下全方位服務體驗，隨時隨地配合客戶的理財需要。

該行全資附屬公司恒生銀行(中國)有限公司在內地近20個主要城市設有網點，為不斷增長的當地及有跨境理財需要的客戶提供服務。該行亦於澳門及新加坡設有分行，以及於台北設有代表處。

恒生銀行植根香港，與社區緊密連繫。為支持社區，該行展開不同的社區及環保項目，主要涵蓋年輕人未來所需技能、可持續金融及金融知識、應對氣候變化及關懷社區。

恒生銀行為全球最大金融服務機構之㇐的滙豐集團之主要成員。有關恒生銀行其他資料，請瀏覽該行網頁www.hangseng.com。

SOURCE 恒生銀行