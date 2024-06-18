位於深圳福田的仁樹眼耳鼻喉（簡稱仁樹醫療），是大灣區一小時醫療圈內一家專注於眼耳鼻喉專科診療、微創手術及慢病管理的醫療機構。仁樹醫療憑藉其先進設備和專業團隊，提供與香港同等標準的醫療服務，已成為許多香港居民感官健康问题的首選。

在費用方面，仁樹醫療的性價比顯著超越香港地區的醫療服務。例如，香港私立醫院的眼耳鼻喉科診療費用普遍高昂，起始費用為1,000港幣，而完整治療費用至少為50,000港幣起。而在仁樹醫療，相同的專家看診費僅為人民幣380元（約港幣430元），常規看診費用約為人民幣2,000元（約港幣2100元），手術費用平均為人民幣40,000元（約港幣43,100元）。這意味著選擇仁樹醫療的香港居民可以顯著降低醫療支出，最高可節省約70%的費用。此外，仁樹醫療能在數天內迅速安排手術，從而顯著縮短患者的等待時間，這一點在香港各大醫院中是難以實現的。

以「安全•高效•有溫度」為核心價值觀的仁樹醫療，實行高效的預約系統，縮短患者等待時間。例如，仁樹醫療的專屬客服僅需1分鐘即可為患者完成預約。到院後，患者可享受1小時的專業看診和檢查。若有手術需要，可在一周內安排手術，並在手術當天即可出院。即因為採用高效預約制，仁樹醫療的醫生能與患者有更多溝通時間，確保每位患者獲得更全面和個性化的醫療服務。

位於大灣區核心的深圳仁樹醫療，憑藉便捷的地理優勢和尖端醫療技術，為香港居民提供快速可達的高質量醫療服務。僅一小時車程，香港居民即可抵達仁樹眼耳鼻喉接受治療。無論是鼻敏感、鼻鼾、睡眠窒息症、耳部炎症、聽力損失或其他複雜的耳鼻喉科問題，仁樹醫療均能提供專業診斷與有效的治療。

總而言之，對香港居民來說，選擇深圳仁樹眼耳鼻喉醫療不僅擺脫了長時間等待和高昂醫療費用，還能享受專業且周到的服務。仁樹醫療憑藉全面的服務和溫馨的環境，成為大灣區香港居民的首選醫療機構，徹底解決本地醫療系統中遇到的挑戰。

SOURCE 深圳仁樹眼耳鼻喉