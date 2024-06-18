優質醫療不再昂貴：深圳仁樹吸引大量香港客戶，性價比突出

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深圳仁樹眼耳鼻喉

18 6月, 2024, 08:00 CST

香港2024年6月18日 /美通社/ -- 隨著內地醫療水準不斷提高，專家親診、無需長時間排隊、費用低廉等優勢，吸引了不少香港人前往深圳就醫。近期，深圳仁樹眼耳鼻喉（簡稱仁樹醫療）深受香港人的追捧，不少民在社交媒體上推薦，認為其提供與香港同等標準的醫療服務，特別是在解決長時間等待和高昂費用問題方面表現出色。對於面對預約困難、等待時間長和高昂費用困擾的香港居民來說，仁樹醫療為其感官健康問題提供了一個高效且實惠的新選擇。

在香港這個生活成本較高的地區，公立和私立醫療體系雖然服務廣泛，但預約困難、等待時間長和費用高昂讓許多居民叫苦連天。尤其是專科和日間手術，患者常需漫長等待，假期時的急診輪候時間更超過8小時，耳鼻喉科患者有時甚至需等待兩年才能初診。最新數據顯示，過去12個月內（2023/4/1至2024/3/31），耳鼻喉專科門診有1萬宗新預約個案。面對這些挑戰，越來越多香港居民開始尋求大灣區其他地區的醫療服務，以獲得更佳的體驗和性價比。

位於深圳福田的仁樹眼耳鼻喉（簡稱仁樹醫療），是大灣區一小時醫療圈內一家專注於眼耳鼻喉專科診療微創手術及慢病管理的醫療機構。仁樹醫療憑藉其先進設備和專業團隊，提供與香港同等標準的醫療服務，已成為許多香港居民感官健康问题的首選。

在費用方面，仁樹醫療的性價比顯著超越香港地區的醫療服務。例如，香港私立醫院的眼耳鼻喉科診療費用普遍高昂，起始費用為1,000港幣，而完整治療費用至少為50,000港幣起。而在仁樹醫療，相同的專家看診費僅為人民幣380元（約港幣430元），常規看診費用約為人民幣2,000元（約港幣2100元），手術費用平均為人民幣40,000元（約港幣43,100元）。這意味著選擇仁樹醫療的香港居民可以顯著降低醫療支出，最高可節省約70%的費用。此外，仁樹醫療能在數天內迅速安排手術，從而顯著縮短患者的等待時間，這一點在香港各大醫院中是難以實現的。

以「安全•高效•有溫度」為核心價值觀的仁樹醫療，實行高效的預約系統，縮短患者等待時間。例如，仁樹醫療的專屬客服僅需1分鐘即可為患者完成預約。到院後，患者可享受1小時的專業看診和檢查。若有手術需要，可在一周內安排手術，並在手術當天即可出院。即因為採用高效預約制，仁樹醫療的醫生能與患者有更多溝通時間，確保每位患者獲得更全面和個性化的醫療服務。

位於大灣區核心的深圳仁樹醫療，憑藉便捷的地理優勢和尖端醫療技術，為香港居民提供快速可達的高質量醫療服務。僅一小時車程，香港居民即可抵達仁樹眼耳鼻喉接受治療。無論是鼻敏感鼻鼾睡眠窒息症耳部炎症聽力損失或其他複雜的耳鼻喉科問題，仁樹醫療均能提供專業診斷與有效的治療。

總而言之，對香港居民來說，選擇深圳仁樹眼耳鼻喉醫療不僅擺脫了長時間等待和高昂醫療費用，還能享受專業且周到的服務。仁樹醫療憑藉全面的服務和溫馨的環境，成為大灣區香港居民的首選醫療機構，徹底解決本地醫療系統中遇到的挑戰。

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