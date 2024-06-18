多國駐華使節走進復星：賞東方生活美學，尋產業合作機遇

上海2024年6月18日 /美通社/ -- 6月14日，來自26個國家的10位駐華大使、8位總領事和其他高級外交官共40餘人，走進復星。參訪團一行沿「大豫園」片區，從老城廂的非遺文化，到外灘邊的時代繁華，一路領略上海文脈傳承以及不斷推動高質量發展的成果，並深入了解復星作為紮根中國的全球化企業30餘年發展情況。

本次活動由外交部和上海市外辦共同舉辦，旨在為中國企業與各國駐華使節打造互動交流平台。泰國、喀麥隆、加蓬、剛果（金）、孟加拉國等國駐華大使，墨西哥、菲律賓、新加坡等國駐滬總領事，波蘭、津巴布韋、澳大利亞、西班牙等國高級外交官員參與。

作為創新驅動的全球家庭消費產業集團，復星在逾35個國家和地區擁有深度產業佈局，涵蓋醫藥、文旅、消費、金融等多個領域。參訪中，多國使節對推動雙方企業在相關領域開展合作表示濃厚興趣。

「豫見」東方生活美學

書法寫扇、剪紙、手編中國結、品鑒茶道、製作南翔小籠……在豫園海上梨園，駐華外交官們親身體驗中國傳統民間藝術和非遺文化，紛紛驚歎東方生活美學的魅力。

豫園股份相關負責人表示，作為復星快樂板塊旗艦平台，豫園股份將東方生活美學作為置頂戰略，持續深度提煉品牌及產品的精神文化內核，不斷提升品牌及產品的「含金量」和「含新量」。目前，包括豫園燈會在內的諸多IP已贏得全球民眾喜愛，尤其受到年輕人追捧。

據介紹，作為國家級非物質文化遺產，2023年和2024年兩屆豫園燈會連續創新升級，以奇幻瑰麗的《山海經》為創意藍本，結合現代技術，成功呈現出一個個沉浸東方生活美學理念的燈火場景，刷新了遊客對非遺燈彩藝術的認識和體驗。2023年兔年元宵節前，51個國家80多位駐滬領事、參贊齊聚豫園賞燈，親身體驗了中國優秀傳統文化盛宴。2024龍年燈會分別在上海和巴黎兩地舉辦，在巴黎，72天的「山海之旅」吸引了近20萬法國當地遊客打卡參觀，連續創出日均超4000人的超大客流。

活動現場，駐華外交官們也被「圈粉」，表示期待一睹下一屆豫園燈會的璀璨。

豫園對東方生活美學的探索仍在繼續。2022年9月，「大豫園」片區正式向公眾發佈，目前一系列精細的建設方案正在緊張籌備。相關負責人向駐華外交官們介紹，上海外灘「寶藏」地塊——黃浦區福佑地塊納入整體開發之後，將與現有的豫園商城、BFC外灘金融中心，以及豫園二期項目等，共同組成「大豫園」片區，涵蓋文化、商業、辦公、旅遊、休閒、娛樂、居住等諸多功能。未來，復星和豫園股份將攜手合作夥伴，將「大豫園」打造成為極具東方生活美學魅力的全球時尚文化秀場，成為國際時尚產業進駐中國的「主舞台」，和中國時尚品牌步入全球的「橋頭堡」。

聚焦務實合作，共享全球化機遇

從豫園到外灘，沿「大豫園」的規劃路線，駐華外交官們來到BFC外灘金融中心，了解復星作為全球化企業的發展。

復星1992年誕生於上海，以2007年復星國際在香港上市為起點，復星的全球化已走過17年路程。目前，復星在逾35個國家和地區擁有深度產業佈局，「全球組織+本地運營」模式日益成熟。2023年，復星海外收入達人民幣892億元，佔總收入的45%。

以科技創新為驅動力，復星攜手海外合作夥伴，不斷將創新藥推向全球，惠及更多癌症患者。2023年12月，復星自主研發的H藥漢斯狀於印度尼西亞獲批上市，成為首個在東南亞國家上市的國產抗PD-1單抗。2024年4月，復星自主研發的漢曲優於美國批准上市，成為目前唯一在中國、歐盟、美國均獲批的單抗生物類似藥，如今這款「中國籍」藥物已惠及全球超過40個國家和地區的患者。此外，在南美洲，復星自主開發和生產的漢利康（利妥昔單抗）也正式獲得秘魯藥監局批准上市。

依託在醫藥領域的優勢，復星在發展過程中，積極助力完善全球公共衛生體系，為共建人類衛生健康共同體貢獻力量。截至目前，復星自主研發的抗瘧藥產品累計已有33個品種通過WHO藥品預認證，服務超過40個國家和地區。其中，注射用青蒿琥酯是WHO推薦的作為兒童和成人重症瘧疾治療的一線藥物，已經累計救治了超過6800萬重症瘧疾患者，成為「援非抗瘧」的中國名片。

經過多年積累，復星的全球運營能力已深入各大業務板塊。在文旅領域，復星旗下Club Med地中海俱樂部目前在全球六大洲超過40個國家和地區開展業務，運營68家度假村，憑藉優質的服務和度假體驗，贏得全球旅遊愛好者的喜愛。

在金融領域，復星旗下葡萄牙保險不僅保持在葡萄牙本土的領先優勢，還將業務持續拓展至南美、非洲等域外市場。

坐落於BFC外灘金融中心的復星藝術中心，致力於促進中國與國際文化藝術的溝通交流。整個建築融匯中西特色，因金色可轉動幕簾，被稱為「會跳舞的房子」，這裡長期舉辦中外重要當代藝術展覽及公共教育活動。在復星藝術中心「外灘最美天台」，駐華外交官們舉起手機，與浦江兩岸繁華景色同框留影。

現場交流中，不少駐華外交官對推動更多企業在全球開展合作表示強烈意願。「復星是全球化的參與者，更是受益者。」復星相關負責人表示，復星歡迎各國企業共推務實合作，共享時代機遇。

SOURCE 復星